Stuttgart (ABZ). – Die BIM-Tage Deutschland pausieren in diesem Jahr. Dafür haben die Initiatoren die BIM & KI-Special Day und die Bau-AUF-Ukraine Konferenz auf der Intergeo, Messe Stuttgart organisiert.

Der BIM & KI-Special Day findet dort am 24. September 2024 statt. Das Leitthema lautet: "KI-Readyness now: BIM als Wegbegleiter für smarte Anwendungen in Infrastruktur und Hochbau."

Die Bau-AUF-Ukraine Konferenz findet dort und online am26. September statt. Im Programmmittelpunkt stehen Lageberichte aus den Integrierten Stadtentwicklungsplänen sowie Projekte in diesen Themen: Energie, Abfallwirtschaft Kreislaufwirtschaft, Wasser und Abwasser, Wohnungsbau.

Veranstaltet wird die Bau-AUF-Ukraine Konferenz vom Forum Bau-AUF-Ukraine, der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung sowie der Fraunhofer-Gesellschaft.