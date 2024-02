Bauen im demografischen Wandel

Biberach (ABZ). – Der Anteil älterer Menschen nimmt in allen Bereichen der Gesellschaft zu. Von den "jungen Alten 50+" bis zu den hochaltrigen über 100-Jährigen bilden sie die größte, sich in ihren Bedürfnissen immer weiter ausdifferenzierende Bevölkerungsgruppe, die inzwischen mit einer Altersspanne von 50 Jahren mehrere Generationen umfasst. Die Akademie der Hochschule Biberach bietet am 14. März ein Onlineseminar mit dem Thema "Leben im Alter – Rahmenbedingungen, Wohnformen und Planungsgrundlagen, Barrierefreiheit, Räume planen und gestalten". Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.weiterbildung-biberach.de.