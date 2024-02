Stuttgart (ABZ). – Mit der Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart realisiert die Deutsche Bahn bis 2025 eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa. Baulich bereits mit an Bord: eine innovative und geprüfte Makrofaser von Fabrino, die in den modernen Befahrbarkeitsplatten der Tunnel zum Einsatz kommt und so deren Langlebigkeit nachhaltig verbessern soll.