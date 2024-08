Hamburg (dpa). – Seit einigen Wochen ist der Hamburger Bunker am Heiligengeistfeld für Besucher offen und das Angebot haben bereits mehrere zehntausend Menschen genutzt.

Hunderte Besucher begehen den Grüner Bunker in St. Pauli in Hamburg, der seit heute für alle offen ist und eine freie Rundsicht auf die Hansestadt bietet. Seit 2019 wurden auf dem ehemaligen Flakbunker 23.000 Bäume, Gehölze und Stauden gepflanzt, auf fünf Etagen sind zahlreiche öffentliche Flächen für Kultur, Freizeit und Gastronomie entstanden. Foto: picture alliance/dpa | Ulrich Perrey

Täglich seien etwa 4000 Personen auf dem Bunker unterwegs und an den Wochenenden sei der Koloss am Heiligengeistfeld besonders gut besucht, sagte eine Sprecherin des Betreibers RIMC gegenüber Medien. "Am ersten Wochenende nach der Eröffnung hatten wir sage und schreibe 25.000 Besuchende auf dem Bunker."

Auf dem einst grauen und nun begrünten Weltkriegs-Bunker mit dem umlaufenden Pfad zum öffentlichen Dachgarten sind nicht nur Menschen aus Hamburg, sondern auch viele Touristinnen und Touristen aus Deutschland und der ganzen Welt unterwegs, sagte die Sprecherin weiter. Der Flakbunker von 1942 war jüngst um um fünf weitere Etagen auf 58 Meter erhöht und üppig begrünt worden.