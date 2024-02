Christian Seller wird zum 30. April 2024 neuer CFO für Roto Frank Fenster- und Türtechnologie.

Er folgt auf Michael Stangier, der diese Tätigkeit 20 Jahre lang ausübte und nun niederlegt. Seller gilt der Roto-Gruppe zufolge als hoch qualifizierter Manager. Der 53-Jährige war in gleicher Funktion bereits für andere Industrieunternehmen tätig, unter anderem in der Baubranche. Michael Stangier soll dem Unternehmen nach seinem Ausscheiden weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen.