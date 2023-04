Bonn (ABZ). – Ab sofort können Kunden von MWM Software & Beratung ortsunabhängig und schnell für Abdichtungsarbeiten Preise ermitteln. Dies soll die gemeinsam mit anouri entwickelte Cloud-Anwendung gaeb365.online in Kombination mit den Daten aus STLB-BauZden ermöglichen. Insgesamt stehen Anwendern 1882 neue Positionen mit Text und Preisen aus den Zeitvertragsarbeiten zur Verfügung. Dazu lädt sich der Nutzer die entsprechende GAEB-Datei herunter, importiert sie in gaeb365.online und gibt dort dann seinen Suchbegriff ein.

Zusätzlich ist es möglich, das Leistungsverzeichnis Abdichtungsarbeiten für die Abrechnung der Leistung aus Plänen heranzuziehen. In diesem Fall übernimmt der Anwender die 1882 Positionen in das Programm MWM-Libero, wählt die abzurechnende Leistung aus und greift dann die abzurechnenden Mengen aus dem Plan ab. Hierzu wird DIG-CAD Aufmaß genutzt. Beide Programme arbeiten nahtlos zusammen. Die Mengen werden im Plan normgerecht nach der REB ermittelt und als Aufmaß farblich gekennzeichnet. MWM-Libero übernimmt die Einzelwerte für die Abrechnung und das durchgängig bis zur XRechnung. Alle Mengen sind somit nachprüfbar dokumentiert und können beliebigen weiteren Informationen wie Räumen, Achsen, Abschnitten oder Aufmaßnummern zugeordnet werden. Es ist laut Hersteller auch möglich, die aufbereiteten Mengen an andere Programme via X31 zu übergeben – und dies GAEB-zertifiziert.

gaeb365.online ist eine Cloud-Anwendung, die für die Darstellung von Leistungsverzeichnissen erstellt wurde. In der Lösung steht auch eine Erfassung von Einheitspreisen zur Verfügung, damit die Ausführenden GAEB 84er Dateien abgeben können. MWM hat für gaeb365.online die REB Mengenermittlung Aufmaß365 entwickelt.

Im Juli 1992 gründeten Michael Hocks und Wilhelm Veenhuis die MWM Software & Beratung GmbH mit dem Ziel, Dienstleistungen und EDV-Lösungen für branchenspezifische IT-Fragestellungen im Bauwesen anzubieten. 2021 stieg Stefan Berensmann in das Unternehmen ein. Heute beweisen mehr als 3 500 Kunden mit mehr als 22.000 Installationen beweisen den Erfolg des Unternehmens, versichert das Team.