Rehau (ABZ). – Für viele Wohnungssuchende ist ein Balkon das "Must-have". Zeit an der frischen Luft kann auch in einer ganz anderen Dimension genossen werden, verspricht der Tageslichtsysteme Hersteller Lamilux – auf der eigenen Dachterrasse mit bester Aussicht.

Während die Glasflächen der Lamilux-Flachdach Ausstiege Komfort Quadrat und Swing wie eine Tür nach oben klappen, verschiebt sich der Flügel beim Flachdach-Ausstieg Komfort Solo horizontal. Foto: Lamilux

Hierfür bietet Lamilux eine Komfort-Reihe an Flachdach Ausstiegen an, die einen schnellen Zugang nach oben gewähren. Zudem sorgen die Linien "Swing", "Quadrat", "Duo" und "Solo" laut Hersteller nicht nur für einen hohen Lichteinfall, sondern dank der Frischluftzufuhr auch für ein gutes Raumklima.

In vielen Städten liegen Dachgeschosswohnungen im Trend. Aus einem einfachen Grund: Wer möglichst ruhig wohnen und einen unverbauten Ausblick genießen möchte, muss in die Höhe ziehen. Eine ganz besondere Aussicht bieten Dachterrassen.

Kommen bei ihrer Erschließung Flachdach Ausstiege des Tageslichtsysteme-Herstellers Lamilux zum Einsatz, profitieren Nutzer nach Angabe des Herstellers von vielen Vorteilen. Demnach dauert es etwa nur wenige Sekunden, bis sich einige der Elemente gänzlich öffnen und Bewohner bequem nach draußen treten können. Dabei würden sich die Flachdach Ausstiege der Komfort-Reihe nicht nur für den schnellen Zutritt aufs Dach eignen, sondern ebenso für das tägliche Lüften.

Die vier verschiedenen Produkt-Varianten "Quadrat", "Swing", "Solo" und "Duo" sprechen nach Auffassung Lumilux' – aufgrund ihres modernen Designs in verschiedenen Größen und Farben – jeden Nutzer an. Aber auch in Sachen Energieeffizienz und Sicherheit haben sie laut Hersteller einiges zu bieten: Dank eines wärmebrückenfreien Gesamtsystems punkten die Elemente mit optimalen Wärmedämmwerten und sind gemäß DIN EN 18008-6 durchsturzsicher. Verarbeiter würden ebenfalls profitieren: Die Flachdach Ausstiege Komfort Swing und Quadrat werden mit integrierter Steuerung vormontiert auf die Baustelle geliefert. So könnten Fehler minimiert und kostbare Zeit gespart werden.

Der Flachdach Ausstieg Komfort Quadrat sorgt nach Angaben des Herstellers dank seiner 4 m² großen Glasfläche für maximalen Lichteinfall. Somit sei der Zugang zur Dachterrasse über eine Wendel- beziehungsweise Podesttreppe problemlos möglich. Es dauert nur 45 geräuscharme Sekunden, bis die verdeckt liegenden Hydraulikantriebe das Glaselement des Oberlichtes um 70° aufklappen, wie Lumilux ausführt.

Die 5° geneigte Glasfläche garantiere im geschlossenen Zustand einen planebenen Wasserablauf. Mit seiner dreifachen Isolierverglasung erreiche die Verglasung des Elements einen Ug-Wert von 0,6 W/m²K sowie einen Schalldämmwert von 39 dB. Mit diesen optimalen Werten punkte auch der Flachdach Ausstieg Komfort Swing: Das 1 m breite und 3 bis 3,5 m lange Glaselement öffne sich ebenfalls hydraulisch – und klappe wie eine liegende Tür innerhalb von 25 Sekunden zu einem 84-Grad-Winkel auf.

Von den Vorteilen des direkten Dachzugangs profitieren nun auch die Bewohner eines Berliner Mehrgeschossbaus. Am Hochmeisterplatz kamen gleich elf Lamilux-Flachdach Ausstiege Komfort Swing zum Einsatz.

Rüdiger Elfering, technischer Bauleiter bei der Bauwert AG und Mitverantwortlicher des Projekts, ist nicht nur von der Qualität der Elemente überzeugt: "Zu wissen, dass man auf die Dachterrasse treten und dort zu jeder Tages- und Nachtzeit sein Lebensgefühl genießen kann, ist etwas ganz Besonderes. Das steigert nicht nur die eigene Lebensqualität, sondern auch den Wert der Immobilie."