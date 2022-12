Bad Salzuflen (ABZ). – Die Firma Depenbrock realisiert zur Zeit ein weiteres Bauprojekt im Bereich der Sozialimmobilien. Im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens erhielt Depenbrock den Zuschlag für die Planung, den Bau sowie den Betrieb einer neuen Kindertagesstätte in Bad Salzuflen, Ortsteil Werl-Aspe, in der Nähe von Bielefeld.

Die neue Kindertagesstätte soll nach der geplanten Eröffnung im August 2023 auf insgesamt rund 900 m² BGF Platz für vier Kindergruppen bieten. Abb.: Depenbrock

Das Konzept hierfür entwickelte Depenbrock gemeinsam mit dem architekturstudio pm. und dem Träger Deutsches Rotes Kreuz – DRK-Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gGmbH. Auftraggeber für das Projekt ist die Stadt Bad Salzuflen. Die Bauausführung erfolgt durch Depenbrock auf einem stadteigenen Grundstück nach Erbbaurecht, wie das Unternehmen bekannt gab.



Die neue Kindertagesstätte soll nach der geplanten Eröffnung im August 2023 auf insgesamt rund 900 m² BGF Platz für vier Kindergruppen bieten. Innerhalb von weniger als einem Jahr Bauzeit entsteht vor Ort laut dem Bauunternehmen eine attraktive und wohnortnahe Betreuungsmöglichkeit für die Einwohner von Bad Salzuflen. Zukunftsorientiert wird das nachhaltige Gebäude im Energiestandard Effizienzhaus 55 EE realisiert. architekturstudio pm. entwickelte das Architekturkonzept, während Depenbrock für die Gesamtplanung und den Bau verantwortlich zeichnet.

Das DRK übernimmt als Spezialist für die Kinderbetreuung den Betrieb der Kindertageseinrichtung. Dazu wurde ein Mietvertrag mit der DRK-Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe, mit einer Laufzeit von 30 Jahren geschlossen.

Jörn Henrik Depenbrock, Gesellschafter von Depenbrock, erklärt zum Baustart: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern ein weiteres anspruchsvolles Bauprojekt für die öffentliche Hand realisieren zu können. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz, der Planung, Bau und Bewirtschaftung umfasst, können wir das Projekt äußerst wirtschaftlich realisieren und über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie größtmögliche Nachhaltigkeit erzielen."

Regina Kaiser, Geschäftsführerin DRK-Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gGmbH, erläutert: "Mit der neuen Kita werden wir dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen vor Ort schnellstmöglich gerecht. In die Entwicklung des Konzepts für das Projekt wurden wir als künftiger Träger von Beginn an involviert und konnten unsere Erfahrungen aus der Praxis einbringen. Den spezifischen Bedürfnissen der Kinder im Rahmen der Inklusion wird das Gebäude unter anderem durch separate Rückzugsräume gerecht."

Dirk Tolkemitt, Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen, fügt hinzu: "Die Stadt Bad Salzuflen hat Träger und Investoren für drei neue Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet gesucht. In einer europaweiten Ausschreibung erhielten das DRK und die Firma Depenbrock den Zuschlag für den Standort in Werl-Aspe. Wir sind froh, hier zuverlässige Partner gefunden zu haben, mit denen wir diese Versorgungslücke schließen können."