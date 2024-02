Jana Körner freut sich über die Auszeichnung. Foto: DIHK/Schicke/Plambeck

Azubis mit einem Einser-Abschluss ehren die Kammern – und die Besten dieser herausragenden Nachwuchskräfte zeichnet die DIHK aus. Die Gala fand in Berlin statt mit insgesamt 219 Preisträgern aus 213 Ausbildungsberufen. Zu ihnen zählte Jana Körner, die im Sommer ihre Lehre zur Lacklaborantin abschloss.

"Die Auszeichnung würdigt Janas hohen persönlichen Einsatz, ihren Willen und ihre fachlich überragenden Fähigkeiten", freute sich Dr. Sébastien Garnier, Leiter F&E bei Sto, "zudem ist sie ein Zeichen, dass unsere Talentförderung Früchte trägt."

"Ich freu mich über diese Anerkennung und den tollen Tag in Berlin – und darüber, dass ich diesen schönen Beruf bei Sto in Stühlingen lernen konnte. Die vielfältige und qualitativ hochwertige Ausbildung hat mir diesen Erfolg möglich gemacht"; meinte Jana Körner. Sie möchte ihre Fähigkeiten nun in einem Studium ausbauen. Nicht sehr überraschend, dass der "Lehrherr" ein solches Talent nicht ziehen lassen will: Sto hat ihr eine Garantie für den Wiedereinstieg ins Unternehmen zugesagt.