Als webbasierte Lösung vereinfacht die Bluebeam Cloud somit die Zusammenarbeit mit verschiedenen Planungs- und Baubeteiligten, verspricht das Unternehmen. So lassen sich interaktive Prozesse unkomplizierter und reibungsloser umsetzen und Informationen Teammitgliedern schnell und effizient zur Verfügung stellen. Auf einer gemeinsam genutzten und von allen Teammitgliedern lesbaren Plattform können diese PDF-Dokumente und Pläne markieren, prüfen und mit Kommentaren versehen. Auch das Ansprechen von Mängeln, eine Aufgabenverteilung oder das Erstellen von To-Do-Listen ist machbar – selbst vom Mobiltelefon aus. Dazu kommt die Möglichkeit, Pläne mit einer GPS-Funktion für Geodaten in der Bluebeam Cloud zu ergänzen, um ein Bauvorhaben exakt zu verorten. Auch Analyseoptionen sollen in der Cloud zur Verfügung stehen. All dies spare Kosten und Zeit und reduziert Fehler bei der Dokumentenkontrolle. Nicht zuletzt stellt Bluebeam auch Online-Trainings und Schulungen in der Bluebeam Cloud bereit.

Links zu Projektdokumenten

Zur Dokumentenverwaltung und -organisation sowie zur Echtzeitzusammenarbeit bietet sich das in Bluebeam Revu integrierte Bluebeam Studio an. Projektbezogene Dokumente lassen sich mit Bluebeam Studio als PDF hochladen und in einem Portal verlinken, so dass die Mitglieder eines Projektteams die benötigten Informationen leicht finden. Die Anwender organisieren die Projektdokumente komfortabel in einer Ordnerhierarchie, die wiederum mit einem dynamischen Projekt-Dashboard verknüpft ist.

Das Projekt-Dashboard dient dabei als benutzerfreundliche Navigationsseite. Es enthält Links zu Projektdokumenten und anderen nützlichen Informationen, so dass ein schneller Zugriff von der Baustelle aus möglich ist. Wenige Klicks genügen, um das gewünschte Dokument abzurufen. Das Management-Tool bietet sich auch zur Verwaltung von Kostenberichten und Umsätzen an. Dabei lassen sich auch Notizen sich schnell und einfach einfügen, sodass die Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Personen erleichtert und die Umsetzung von Anweisungen sichergestellt werden kann.

Effiziente Prozesse

Auch das Überprüfen und gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten in Echtzeit ist mit der Bluebeam Cloud einfach. Zur Genehmigung werden Dokumente lediglich online hochgeladen, geprüft und signiert. Wenn zum Beispiel ein geänderter Satz Baupläne eintrifft und einer Genehmigung erfordert, reicht es aus, einen neuen Satz für den betreffenden Bereich zu erstellen. Im nächsten Schritt wird eine Benachrichtigung an das Team gesendet, um es darüber zu informieren, dass neue freigegebene Baupläne veröffentlicht sind.

Mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der Möglichkeit der digitalen Zusammenarbeit auf einer sicheren Plattform eignet sich die Bluebeam Cloud laut Entwicklerangaben insbesondere für die Bauindustrie, die aufgrund des wachsenden Fachkräftemangels und hohen Kostendrucks bei nur geringen Margen gefordert ist, ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Dies bedingen die Standardisierung und Automatisierung vieler Bereiche in Entwicklung, Planung und Bau sowie eine möglichst durchgängige Digitalisierung. Digitale Lösungen sollen außerdem von jedem Ort und allen Geräten aus zugänglich sein.