Der Startschuss in Bezug auf die Vermietung von Transportbühnen war bereits im Jahr 2021 für das Großprojekt des Offshore-Windparks vor dem in der Normandie gelegenen Fécamp. Die Inbetriebnahme des fertigen 500-MW-Offshore-Windparks 13 – der zwischen 13 und 22 Kilometer vor der Küste errichtet wird – ist für Ende dieses Jahres geplant. Abb.: Geda

Uperio ist mit 2000 Turmdrehkranen, 700 Mitarbeitenden und 32 Depots in vielen Ländern eines der laut eigener Aussage führenden Vermietunternehmen Europas und weltweit. Bereits im Jahr 2018 begründete Geda mit Uperio die Partnerschaft im Bereich der Kranführeraufzüge. Dies ermöglichte die Einhaltung der französischen länderrechtlichen Regelungen, dieser zu entsprechen und den damit steigenden Bedarf im französischen Markt zu decken.

Der Startschuss in Bezug auf die Vermietung von Transportbühnen war bereits im Jahr 2021 für das Großprojekt des Offshore-Windparks vor dem in der Normandie gelegenen Fécamp. Die Inbetriebnahme des fertigen 500-MW-Offshore-Windparks 13 – der zwischen 13 und 22 Kilometer vor der Küste errichtet wird – ist für Ende dieses Jahres geplant. Die durch den Windpark erzeugte Energie werde jährlich genug Strom liefern, um den Strombedarf von 770.000 Menschen zu decken. Dies entspricht den Verantwortlichen zufolge mehr als 60 Prozent der Bevölkerung des Departements Seine-Maritime.

Die Herstellung der 71 Schwerkraftfundamente wurde im Vorfeld in der Hafenstadt Le Havre in der Normandie abgewickelt. Jedes der Fundamente wiegt 5000 Tonnen und misst an seiner Basis einen Durchmesser von 31 Metern. Der Transport nach Fécamp konnte optimal über Schiffe abgewickelt werden. Die Höhe der Schwerkraftfundamente, die zwischen 48 und 54 Metern liegt, hängt von seinem Installationsort auf hoher See ab. Um effizient und sicher in diesen Höhen zu arbeiten, war es wichtig, einen zuverlässigen Partner im Bereich der Höhenzugangstechnik zu haben. Für die Umsetzung dieses Windparks wurden täglich 56 Geda-Geräte des Typs 500 Z/ZP eingesetzt. Sie sorgten für einen reibungslosen Personentransport auf der Baustelle. Speziell für die Verwendung im rauen Baustellenalltag konzipiert, ist diese Transportbühne flexibel einsetzbar, erläutert Geda.

Die robusten Helfer haben mit einer Standzeit von etwa zehn bis zwölf Monaten zuverlässig ihre Arbeit verrichtet. Nun wurden die Transportbühnen gewartet und in die reguläre Mietflotte von Uperio aufgenommen. Damit startet ein neues Kapitel bei Uperio, sodass die Firma in Zkunft ein weiteres Geschäftsfeld bedienen kann. Zusätzlich stehen momentan eine begrenzte Anzahl von gebrauchten, gut erhaltenen Transportbühnen der Bezeichnung 500 Z/ZP (Baujahr 2021 und 2022) samt Zubehör zum sofortigen Abverkauf bei Uperio bereit.