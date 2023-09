Estrichmarkt – Marktanteile 2023. Abb.: VDPM

Berlin (ABZ). – Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) hat gemeinsam mit der B+L Marktdaten GmbH die aktuelle Estrich-Marktstatistik mit Ausblick für das laufende Jahr veröffentlicht. Die Branche kann sich der insgesamt schwächelnden Baukonjunktur nicht entziehen und muss Rückgänge verzeichnen, so der Verband. Deren Ausmaß falle je nach Estrichtyp unterschiedlich aus. Für den Gesamtmarkt in Deutschland rechnen die Experten von B+L bis zum Jahresende mit einem spürbaren Rückgang auf 3,4 Millionen Kubikmetern nach 3,7 Millionen Kubikmetern in 2022. Das entspricht einem Minus von 8 Prozent. Von 2021 zu 2022 hatte der Rückgang noch bei 0,4 Prozent gelegen.

Als Gründe nennt B+L jene Punkte, welche die ganze Baubranche aktuell betreffen: hohe Zinsen, Unsicherheiten um die Förderung bei Neubau und Modernisierung, zum Teil stark gestiegene Materialpreise und das anhaltend hohe Energiepreisniveau. Die Detail-aufstellung nach Estrichtypen zeige, dass das Ausmaß bei den Rückgängen nicht überall gleich groß sei. Die konventionellen Baustellenestriche büßen laut B+L-Prognose zwischen 8,8 Prozent (Baustellen-Zementestrich) und 9,8 Prozent (Baustellen-Calciumsulfatestrich) ein. Auf diesem Niveau liegen in etwa auch der Zementestrich als Werk-Trockenmörtel (Minus 8,9 Prozent), alle sonstigen Estriche (Minus 8,8 Prozent) und der Zementfließestrich (Minus 7,3 Prozent). Ein moderateres Minus verzeichnen Schnellestriche (Minus 5,3 Prozent) und Calciumsulfat-Fließestriche (Minus 5,1 Prozent). Kaum Bewegung gebe es bei den Marktanteilen der verschiedenen Estrichtypen. Konventioneller Zementestrich liegt mit 1,39 Millionen Kubikmetern und einem Anteil von 41,6 Prozent weiter vorn, gefolgt von Calciumsulfat-Fließestrich mit 0,94 Millionen Kubikmetern, das entspricht 28,1 Prozent Marktanteil und damit einem kleinen Plus gegenüber dem Vorjahr (27,5 Prozent).

Die weitere Verteilung umfasst Sonstige Estriche mit 0,34 Millionen Kubikmetern (gleichbleibend bei 10,2 Prozent), Zementestrich (Sackware) mit 0,31 Millionen Kubikmetern (gleichbleibend bei 9,4 Prozent), Calciumsulfatestrich mit 0,3 Millionen Kubikmetern (gleichbleibend bei 8,9 Prozent), und Zementfließestrich mit 0,06 Millionen Kubikmetern (gleichbleibend bei 1,8 Prozent).