Der Ford F-MAX. Foto: F-Trucks

Seit dem Markteintritt im Jahr 2021 verzeichnet der Generalimporteur für Ford Trucks, F-Trucks Deutschland eigenen Angaben zufolge kontinuierlich steigende Auslieferungszahlen und beendet das Jahr 2023 mit einem runden Verkaufsjubiläum: Die Spedition Wiek GmbH aus Hamburg nahm das 1000. von F-Trucks Deutschland ausgeliefert Fahrzeug in Empfang.



"Wenn man überlegt, seit wann wir am Markt sind und wie jung im Vergleich zu den etablierten Anbietern sind, dann sind 1000 Fahrzeuge in zwei Jahren am Markt etwas, auf das man wirklich stolz sein kann. Das Jahr 2023 war für die gesamte Branche wirklich kein leichtes. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in diesem schwierigen Marktumfeld kontinuierlich steigende Verkaufszahlen haben und mit dieser schönen runden Zahl in die Weihnachtsfeiertage gehen konnten," so Holger Hahn, General Manager F-Trucks Deutschland.

Für 2024 hat F-Trucks Deutschland eigenen Angaben zufolge große Pläne: Zum einen sollen die letzten Lücken im Servicenetz geschlossen werden. Zum anderen bringt F-Trucks Deutschland 2024 mit der F-LINE eine weitere Fahrzeugserie auf den deutschen Markt, die sich durch vernetzte Fahrzeugtechnologie und fortschrittliche Sicherheitstechnologie auszeichnet. Die neue F-LINE umfasst unter anderem 4x2-, 6x2- und 8x2-Fahrgestelle, 4x2- und 6x4-Zugmaschinen und außerdem 6x4- und 8x4-Baufahrzeuge.