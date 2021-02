In den kommenden Wochen wird die BG Bau im Rahmen ihrer Beratungsarbeit rund 3 Millionen FFP2-Masken an ihre Versicherten ausgeben (v.l.): Hansjörg Schmidt-Kraepelin (BG Bau), Uwe Scheibal, Felix Pakleppa (ZDB).

Berlin (ABZ). - Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat die bundesweite Verteilung von FFP2-Masken an Beschäftigte der Bauwirtschaft und der baunahen Dienstleistungen gestartet. Drei Millionen FFP2-Masken stehen dafür zur Verfügung. Hintergrund ist die Vereinbarung der Sozialpartner – Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) sowie der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) – für eine weitere Stärkung des Infektionsschutzes in der Corona-Pandemie.

„Wir freuen uns, dass es nun unmittelbar mit der Verteilung an unsere Versicherten losgeht. FFP2-Masken sind ein weiterer Baustein beim Schutz gegen das Coronavirus. Mit unserer Aktion geben wir den Beschäftigten im Rahmen der Beratungen ein zusätzliches Präventionsinstrument an die Hand“, so Mathias Neuser, amtierender Vorstandsvorsitzender der BG Bau.

„Die Bauwirtschaft und die baunahen Dienstleistungen arbeiten seit Beginn der Corona-Krise nahezu unvermindert weiter, dank der umfassenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen glücklicherweise ohne ein hohes Infektionsgeschehen. Das muss auch weiterhin unser Maßstab sein, weshalb wir diese Initiative der Sozialpartner aktiv unterstützen“, ergänzt Dirk Müller, alternierender Vorstandsvorsitzender der BG Bau.

Bereits kurz nach der Vereinbarung der Sozialpartner hat die BG Bau die FFP2-Masken beschafft und an ihren Außendienst verteilt. Damit ist sichergestellt, dass mit den Masken auch die erforderliche Beratung zu ihrem Einsatz bei den Beschäftigten auf den Baustellen vor Ort erfolgt. Im Rahmen einer Verteilung von FFP2-Masken auf einer Berliner Baustelle sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa: „Der Corona-Winter ist eine weitere Herausforderung für unsere Bauunternehmen. Damit der Wirtschaftsmotor Bauwirtschaft nicht zum Erliegen kommt, müssen wir alles tun, um sicheres und gesundes Arbeiten zu ermöglichen. Daher unterstützen wir die Betriebe durch die Verteilung von FFP2-Masken sowie durch Aufklärung zum Thema Impfung und Testen.“

Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bau, ergänzt anlässlich der Verteilung auf einer Baustelle in Frankfurt am Main: „Die Beschäftigten der Bauwirtschaft und des Reinigungsgewerbes haben in den vergangenen Monaten unglaublich viel geleistet. Mit Umsicht und Rücksicht haben sie das Baugewerbe sowie viele gesellschaftliche Bereiche am Laufen gehalten. Sie zu schützen ist unser oberstes Gebot, eine Ausstattung mit FFP2-Masken und eine individuelle Beratung sind wichtige Bausteine dabei. Wir sind dankbar, dass die BG Bau uns dabei unterstützt.“

In den kommenden Wochen wird die BG Bau im Rahmen ihrer Beratungsarbeit rund 3 Millionen FFP2-Masken an ihre Versicherten ausgeben. Dabei wird sie individuelle Tragehinweise geben und über entsprechende gesetzliche Vorgaben informieren. Außerdem werden weitere Informationsmedien das umfassende Angebot der BG Bau zum Thema Coronavirus erweitern.

Ab dem 1. Februar startet die BG Bau eine spezielle kostenfreie Hotline, unter der sich Unternehmen und Versicherte zum Thema Masken informieren können. Unter der Rufnummer 0800 8020100 stehen Präventionsexperten für alle Auskünfte rund um das Thema Einsatz und Merkmale von Masken am Arbeitsplatz zur Verfügung. Mitgliedsbetriebe der BG Bau erhalten im Anschluss an die telefonische Beratung auf dem Postweg FFP2-Masken für ihre Beschäftigten sowie Unterweisungshilfen.