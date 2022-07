Publikumsmagnet auf der DACH+HOLZ 2020: die Holzbau-Challenge am fischer-Messestand. Foto: fischer

Erstmals vor einem breiten Fachpublikum präsentiert fischer den neuen Langschaftdübel DuoXpand als Newcomer der DuoLine. Die Kombination aus Material und Technik gewährleistet laut Hersteller einen besonders festen Biss in allen Verankerungsgründen.

Das Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen ermöglicht den flexiblen Einsatz in allen Baustoffklassen gemäß ETA. Zwei zusätzliche Verankerungstiefen von 140 und 160 mm erweitern den Anwendungsbereich auf Lochbaustoffe mit großen Kammern.

Das Wirkprinzip des Langschaftdübels DuoXpand sorgt für materialschonendes Verspreizen am Steinsteg im Lochsteinmauerwerk, plus Hinterschnitt in den Kammern, sowie gleichmäßige Lastenverteilung in Vollbaustoffen, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Brüche werden auch in porösen Baustoffen vermieden und randnahe Verankerungen gelingen nach Aussage von fischer ohne Schwierigkeiten. Der DuoXpand ist neben der Ausführung mit Sechskant- auch mit Senkkopfschraube erhältlich, die sich nach Aussage des Unternehmens bestens für Befestigungen von Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz eignet.

Ein weiteres Thema des Messeauftritts ist das breite Sortiment an fischer-Holzbauschrauben mit Teil- und Vollgewinde (Power-Fast und Power-Full). Die neue fischer-Spanplattenschraube PowerFast II lässt sich für jegliche Holz-Holz- und Holz-Metall-Verbindungen sowie mit geprüften Lasten in fischer-Kunststoffdübeln einsetzen. Sie überzeuge zudem mit hoher Montagefreundlichkeit sowie Leistungskraft. Die erstmals auf der Dach+Holz präsentierte Justierschraube der Bezeichnung FAFS ermöglicht nun die stufenlos justierbare Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen.

Außerdem zeigt der Befestigungsexperte das Betonschrauben-Sortiment des Typs UltraCut FBS II, das um 29 Abmessungen erweitert wurde. Die neuen großen Nutzlängen empfehlen sich fischer zufolge zur Verankerung dicker Holzanbauteile.

Eine weitere Neuheit ist die Justierscheibe FSW, die das Justieren und Ausrichten von Schwellen und Balken vereinfacht und beschleunigt. Sie wird zusammen mit den fischer FBS II 10 US gvz Betonschrauben und Power-Fast-Holzverbinderschrauben (beispielsweise FPF-PT 5,0 x 35 ZPF 200) eingesetzt. Weitere Befestigungslösungen zum Einleiten hoher Lasten in Beton zeigt fischer mit dem Spektrum an FAZ-II-Bolzenankern.

Mit dem FIS V Zero präsentiert fischer nach eigener Aussage den ersten Injektionsmörtel, dessen Rezeptur ohne Gefahrstoffkennzeichnung auskommt. Die mit dem Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg ausgezeichnete Innovation gewährleiste einen hohen Schutz für Mensch und Umwelt.

Ein neues Härtungssystem ohne Peroxide in Kombination mit der Verwendung von kennzeichnungsfreien Rohstoffen hat es ermöglicht, dass der FIS V Zero auch unter den Auflagen der aktuellen EU-Chemikalienverordnung CLP kennzeichnungsfrei ist.

Zudem zeigt fischer mit dem FIS V Plus den ersten universell anwendbaren Injektionsmörtel mit einer bewerteten (ETA) Lebensdauer von 100 Jahren und bis zu 54 % höherer Verbundfestigkeit in Beton.

Digitale Lösungen speziell für Handwerker ergänzen das physische Produktspektrum. Besucherinnen und Besucher können die fischer-"Professional App" und die fischer-FiXperience-Bemessungssoftware ausprobieren. All dies ist in Halle 8 am Stand 405 möglich.

