Frank König und Dirk Manniegel sind seit Kurzem Geschäftsführer des Bereichs Technische Dienstleistungen bei Piepenbrock. Mit 26 Jahren Erfahrung im Facility Management weiß Frank König eigenen Angaben nach genau, worauf es in einer Führungsposition in dieser Branche ankommt. In den letzten vier Jahren übernahm er als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung der Gegenbauer-Tochtergesellschaft RGM Facility Management GmbH Berlin für die Region Nord-West. Ab 2012 war König zudem Geschäftsführer der RGM Retail GmbH Düsseldorf. Dort baute er den überregionalen Vertrieb aus und entwickelte das neue Geschäftsmodells der RGM Retail GmbH mit. In der Geschäftsführung der "Piepenbrock Technische Dienstleistungen GmbH" arbeitet er zukünftig eng mit seinem langjährigen Kollegen Dirk Manniegel zusammen. Nach 25 Jahren als Technischer Leiter, Leiter Zentrale Kalkulationsabteilung sowie als Niederlassungsleiter verschiedener Standorte bei der RGM Facility Management GmbH entschied auch er sich für den Unternehmenswechsel.