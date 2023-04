Freiburg im Breisgau (ABZ). – In Form eines Spatenstichs hat die Frischebrüder GmbH kürzlich den Baustart ihres neuen Erweiterungsbaus in der Freiburger Hans-Bunte-Straße, Ecke Stübeweg gefeiert. Bis Ende des Jahres entsteht hier ein modernes dreigeschossiges Verwaltungsgebäude angrenzend an den bestehenden Standort des Unternehmens.