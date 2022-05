Hallerndorf-Pautzfeld/Köln (ABZ). – Mit dem neuen Forum St. Heribert in Köln-Deutz sollte den Verantwortlichen zufolge ein im Ausdruck ehrliches, authentisches, aber auch langlebiges Gebäude entstehen. Kastner Pichler Architekten setzten dafür die Gebäudehülle aus Liapor-Leichtbeton in 50 cm Stärke um. In Kombination mit den großen Verglasungen im Erdgeschoss sendet der bereits mehrfach ausgezeichnete Bau ein klares Signal des Willkommens, sind die Projektbeteiligten überzeugt.