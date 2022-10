Remscheid (ABZ). – Die Ansprüche von Profis und ambitionierten Heimwerkern an ihre Werkstatt sind so unterschiedlich wie die Arbeiten, die dort ausgeführt werden. Um das Potenzial des vorhandenen Platzes ideal auszuschöpfen, bieten die Werkstattmöbel von Gedore diverse Aufbewahrungsmöglichkeiten für das benötigte Werkzeug. Darüber hinaus dienen sie als praktische Arbeitsflächen.

Mit der stationären Kombination Werkbank mit Schrank BR 1500 LH, der halbstationären Rollwerkbank 1506 XL oder dem mobilen und umfassend bestückten Werkzeugwagen 2005-TS-308 präsentiert Gedore nach eigener Aussage optimale Lösungen für jede Werkstattherausforderung und jedes Platzverhältnis. Eine stationäre Werkzeugaufbewahrung, die besonders viel Stauraum und gleichzeitig eine große Arbeitsfläche bereithält, ist die Kombination Werkbank mit Schrank BR 1500 LH.



Die Werkbank (Maße: H 900 x B 2000 x T 875 mm) bietet zur Lagerung von Werkzeug und Zubehör fünf Schubladen und einen geräumigen Stauraum mit Einlegeboden, der per Jalousie geschlossen wird. Die Schubladen (B 480 x T 550 mm; 3x H 79 mm, 1x H 160 mm, 1x H 180 mm) haben eine Tragfähigkeit von jeweils 40 kg, die Werkbank eine Gesamttragkraft von 2000 kg.

Für weiteres, sofort griffbereites Werkzeug ist auf der Werkbank ein zusätzlicher Schrank (H 890 x B 1810 x T 170 mm) montiert. Die Rückwand mit Vierkantlochung dient der Befestigung von Haken und anderer Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Auf der 40 mm starken Multiplex Buchen-Schichtplatte lassen sich kleine und umfangreiche Arbeiten gleichermaßen durchführen.

Als mobilere Werkzeugaufbewahrung, die gleichzeitig viel Stauraum und eine große Arbeitsfläche bietet, eignet sich die Rollwerkbank 1506 XL 2511. Die halbstationäre Rollwerkbank (H 985 x B 1250 x T 550 mm) verfügt über zwei identische Blöcke mit jeweils sieben Schubladen (B 480 x T 400 mm; 5x H 67, 1x H 137, 1x H 207 mm).

Für eine gute Übersicht über den gesamten Inhalt können diese individuell mit Quer- und Längsteilern bestückt werden.

Die 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte stellt zudem viel Platz für unterschiedliche Anwendungen direkt vor Ort zur Verfügung. Die Multiplex-Buchenholzplatten der Werkbank und der Rollwerkbank sind zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt.

Ein vollkommen mobiles Werkstattmöbel stellt der Werkzeugwagen 2005 von Gedore dar.

Die Ausführung 2005-TS-308 ist zudem mit einem 308-teiligen Werkzeugsortiment ausgestattet. In den sieben breiten Schubladen (B 640 x T 400 mm, 5x H 67 mm, 1x H 137 mm, 1x H 207 mm) findet neben den bereits enthaltenen Werkzeug-Sätzen noch weiteres Equipment Platz.

Mit einer robusten Platte aus ABS-Kunststoff ist der Werkzeugwagen eine Arbeitsstation, die überall dort genutzt werden kann, wo sie gerade benötigt wird.

Die 308 Teile umfassen neben einem 1⁄4-Zoll- und 1⁄2-Zoll-Steckschlüssel-Sortiment, Schraubenschlüssel-Sätzen, Ring-Maulschlüssel- und Doppel-Ringschlüssel-Sätzen auch unterschiedliche Zangen, 1⁄2-Zoll-Schraubendrehereinsätze, eine Bügelsäge und weitere Werkzeuge sowie Zubehör für die Arbeit in Industrie, Handwerk und im Automotive-Bereich. Untergebracht sind alle Komponenten sicher und übersichtlich in Check-Tool-Modulen aus zweifarbigem Schaumstoff, so der Hersteller.

Auf diese Weise muss nicht lange nach dem richtigen Werkzeug gesucht werden und es fällt sofort auf, wenn ein Teil fehlt.

Die Schubladen der Rollwerkbank 1506 XL und des Werkzeugwagen 2005 haben eine Tragkraft von jeweils 40 kg. Die untere Schwerlastschublade für große Werkzeuge hält sogar 60 kg aus. Darüber hinaus verfügen die Schubladen über einen Vollauszug und sind herausnehmbar.

Beide Werkzeugaufbewahrungen haben eine stationäre Gesamttragkraft von 1000 kg, im mobilen Einsatz bis zu 750 kg.

Selbst bei der maximalen Obergrenze der mobilen Tragkraft gewährleistet laut Hersteller die Achskonstruktion in Kombination mit jeweils zwei rollengelagerten Hochleistungsrädern (Bockrollen mit einem Durchmesser von 200 mm) und zwei kugelgelagerten Leichtlaufrädern (Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm) Wendigkeit, Leichtlauf und Spurtreue.

Über die Totalfeststeller an den Leichtlaufrädern lassen sich sowohl Rollwerkbank als auch Werkzeugwagen sicher parken.

Alle drei Werkstattmöbel sind aus verwindungssteifem Stahlblech gefertigt und korrosionsbeständig sowie kratzfest pulverbeschichtet.

Die Schubladen sowie die Jalousien der Werkbank mit Schrank lassen sich über Zentralverriegelungen mit Zylinderschloss abschließen.

Alle Varianten von stationär über halbstationär bis hin zu mobil können nach Herstellerangaben zudem mit individuellen Werkzeugmodulen in Check-Tool-Einlagen bestückt oder weiter ergänzt werden.

Gedore ist in Halle B4 an Stand B4.329 auf der bauma zu finden.