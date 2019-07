Düren (ABZ). – Die technische Weberei für Industrie und Architektur GKD – Gebr. Kufferath AG (GKD) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück: Nach eigenen Angaben konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahr 2018 um 9,6 % auf 95,3 Mio. Euro steigern.

Zum positiven Ergebnis trugen dem Unternehmen zufolge alle Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften bei. Der Wachstumskurs spiegele sich auch in einer um 14 % gestiegenen Mitarbeiterzahl wider: Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 beschäftigte GKD nach eigenen Angaben gruppenweit 871 Mitarbeiter, davon 457 (+ 3,2 %) am Dürener Stammsitz. Insgesamt 4,8 Mio. Euro investierte GKD im Berichtsjahr erneut in die Zukunft: Neben weiterer Modernisierung, Automatisierung und Kapazitätserweiterung von Maschinen und Anlagen stand dabei die Erweiterung der Dürener Unternehmenszentrale um 700 m² Bürofläche im Mittelpunkt.

In vier Geschäftsbereichen – Industriegewebe, Prozessbänder, Architekturgewebe und Transparente Medienfassaden – ist GKD nach eigener Aussage Weltmarktführer für technische Gewebe aus Metall und Kunststoff sowie Spiralgeflecht. Die globale Präsenz sichern sechs eigene Werke sowie weltweite Niederlassungen und Vertretungen. "Basis unseres Erfolgs ist die Breite unseres Technologieportfolios mit dem konsequent verfolgten Anspruch der Technologieführerschaft in den relevanten Märkten", sagt GKD-Vorstand Dr. Stephan Kufferath. In Verbindung mit der seit Jahren intensiv vorangetriebenen Internationalisierung zeigte diese Strategie im Geschäftsjahr 2018 erneut Erfolg. Mit einer Steigerung um 38,7 % habe der amerikanische Markt den größten Anteil am erzielten Umsatzzuwachs. Ausschlaggebend hierfür seien stark ausgebaute eigene Produktionsaktivitäten sowie eine neue Produktionsstätte in den USA gewesen. Asien und Australien hätten trotz der guten Performance von GKD-India nicht an den Vorjahreserfolg anknüpfen können (–38,2 %). 2017 habe der Architekturgroßauftrag für das Tencent-Headquarter in China maßgeblich zu einem Rekordergebnis für Asien beigetragen. In Europa und Südafrika sei der Umsatz um 7,5 % gestiegen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet GKD trotz zunehmender Unsicherheitsfaktoren in der Weltwirtschaft eine weitere signifikante Steigerung des Gruppenumsatzes. 2019 wird erstmals ein Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro angestrebt. "Durch unsere in den letzten Jahren stark forcierte Internationalisierung und attraktive Marktchancen für unsere neuen Produktentwicklungen in allen Geschäftsbereichen sind wir auch für ein schwieriges Umfeld gut gerüstet", begründet Ingo Kufferath diese Einschätzung.