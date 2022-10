Großauftrag für Wasserstoff-Lkw

Der Rahmenvertrag dazu werde im Rahmen des Hydrogen Americas Summit in Washington und im Beisein von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger unterzeichnet. Der Auftrag beinhaltet die Lkw als Dienstleistung – also deren Bereitstellung, Wartung und Treibstoff. Über mehrere Jahre kommt so laut Ministerium ein Volumen von fast einer Milliarde Euro zusammen. Aiwanger lobte die Unterzeichnung als "wichtige industriepolitische Chance". Allein in den USA werde der Bedarf an schweren Brennstoffzellen-Lkw bis 2030 auf bis zu 300.000 Fahrzeuge geschätzt. "Durch diesen bayerisch-amerikanischen Rahmenvertrag startet eine enge transatlantische Kooperation in dem zukunftsträchtigen Markt der klimaneutralen Mobilität."

