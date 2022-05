Das Projekt "BE Strandkai" befindet sich auf einer Landzunge, welche von drei Seiten von Wasser umgeben ist. Fotos: X21de/Reiner Freese

Rund 475 Wohnungen und zahlreiche Gewerbeflächen sollen hier bis Ende 2022 entstehen – und das mit Blick auf die Elbphilharmonie. Unterstützung bei der Realisierung bekommt das Joint Venture, bestehend aus DC Developments und AUG.PRIEN Immobilien, von Zeppelin Rental.

"Es ist ein Ausblick, an den man sich dauerhaft gewöhnen könnte", freut sich Moussa Romani, Projektmanager bei Zeppelin Rental und einer der Verantwortlichen für das Projekt Strandkai. Denn er und drei weitere Kollegen sitzen in einer Containerburg, die sich nicht nur auf Stelzen im Wasser, sondern auch direkt gegenüber der Elbphilharmonie befindet.

Der Grund: die beengten Platzverhältnisse des Areals, welches künftig unter anderem zwei Wohntürme umfasst und von drei Seiten von Wasser umgeben ist. Neben der Elektro-Baustelleneinrichtung und zahlreichem Mietequipment, verantwortet Zeppelin Rental deshalb auch seit Januar 2021 die übergeordnete Baulogistik. So müssen alle Material- und Personenströme ein und dieselbe Zufahrt passieren.

"Der Zugang zur Baustelle wird über unser Tool InSite 3.0 gesteuert. Hierfür haben wir einen Zutrittscontainer mit einer integrierten Drehkreuzanlage im Einsatz. Alle Ein- und Ausgänge werden durch einen RFID-Chip, der im Baustellenausweis integriert ist, erfasst und digital dokumentiert", erklärt Moussa Romani.

So ist es dem Bauherrn möglich, in Echtzeit zu sehen, welche Firmen und welche Arbeiter sich auf der Baustelle befinden. Ein weiterer Vorteil ist die Vorbeugung von Schwarzarbeit: "Je nach Absprache, holen wir in regelmäßigen Abständen die Mindestlohnerklärungen von den Arbeitern ein und prüfen diese. Darüber hinaus kann das InSite-System auch die 3G-Nachweise gemäß des Infektionsschutzgesetzes erfassen", so Romani.

Insgesamt vier Baufelder bedeuten aber auch eins: Jede Menge Material, welches in der Hochphase von 60 unterschiedlichen Firmen angeliefert wird. Um potenzielle Terminkollisionen – und damit auch einen Rückstau der Lkws in den öffentlichen Raum – zu verhindern, verantwortet Zeppelin Rental auch die Materiallogistik. Diese sieht vor, dass grundsätzlich alle Firmen ihre Anlieferungen im webbasierten Logistikportal OLCC (Online Logistics Control Center) anmelden müssen. Die Firmen werden wiederum einer von drei verschiedenen Transportgruppen zugeteilt. Während bei Gruppe A und C die Entladung und Verbringung der Materialien zu Teilen selbstständig erfolgt, wird bei Gruppe B die Entladung, Vorkommissionierung und Verbringung von Zeppelin Rental verantwortet.

Hierbei profitieren die ausführenden Gewerke von der Last Mile Baulogistik. Denn mit der neuen Last Mile Baulogistik werden Materialströme auch auf der Baustelle – also der letzten Meile – passgenau koordiniert, verfolgt und dokumentiert: "Nachdem der Transport von der Firma online avisiert wurde, erhält die Firma eine Packstückliste, die ausgefüllt an unser Warehouse gesendet wird. Im Anschluss werden die Labels dem Kunden automatisch per E-Mail zugeschickt", erklärt Moussa Romani. Nach erfolgter Anlieferung wird von Zeppelin Rental geprüft, ob das Material gelabelt ist und anschließend in das Warehouse, welches sich auf der Baustelle befindet, verfahren und zwischengelagert. "Die ausführenden Firmen können ihre gelieferten Packstücke über eine App einsehen und die Materialien anfordern. Diese liefern wir dann just-in-time zum gewünschten Verbringungsort", führt Romani weiter aus.