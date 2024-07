Thörey (ABZ). – Die Melle Gallhöfer Dach GmbH, laut eigener Aussage der Spezialist für Dach- und Fassade im Markennetzwerk der Stark Deutschland GmbH, hat ihr neues Holzlager in Thüringen eröffnet. In den vergangenen Monaten wurde auf dem Gelände der Melle Gallhöfer Niederlassung in Thörey eine großzügige Halle auf einer Fläche von 3000 m² errichtet.