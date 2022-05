Martin Werthenbach, Deutschland-Vertriebsleiter von Hydrema, moderierte nicht nur die Maschinen-Vorführungen, er stand Interessenten auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Kai-Werner Fajga

"Wir wollten immer kleine Gruppen gewährleisten, so dass jeder Kunde das gesamte Arsenal an Maschinen tatsächlich ausgiebig testen konnte", erläutert Martin Werthenbach die Vorbereitungen zu dem Event. Den Abschluss des Maschinentest-Monats bildete am 29. April ein spezieller Event Tag, zu dem auch Medienvertreter geladen waren.

"Zur Verfügung stehen unsere Dumper, der leistungsstarke kompakte 707G+, der erfolgreiche Bestseller seiner Klasse, der 912GS, sowie die einzigartigen 20-Tonner, die dreiachsigen 922G-2.55 und 922G, die Sie als professioneller Fahrer auch über unseren Test-Parcours fahren können", hieß es in der Einladung zum Event. Auch Citybagger und der MX-Bagger in verschiedenen Ausführungen standen zur Verfügung: "The Efficient", so nennt der Hersteller seinen MX17G, "The Short Monster", alias MX20G-Bagger und auch "The Compact Beast", herkömmlich als MX14G bezeichnet, warteten auf Neugierige und Profis.

Das Firmengelände in Weimar, auf dem sich auch das Testgelände befindet, hat indes eine bewegte Geschichte hinter sich: ",Hier waren früher 11 000 Mitarbeiter tätig", informiert Werthenbach über das Weimarer Werk, in dem heute alle Dumper, ein Baggermodell sowie Kabinen gefertigt werden.