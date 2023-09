Kiel (dpa). – Schleswig-Holsteins Landesregierung will die Wärmewende in den Kommunen mit einer Milliarden-Bürgschaft vorantreiben. Dafür sind im Entwurf eines Nachtragshaushalts zwei Milliarden Euro Bürgschaft vorgesehen, wie das Finanzministerium in Kiel mitteilte. Der Entwurf wurde kürzlich auf den Weg gebracht.