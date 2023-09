Vechta (ABZ). – Einer für alles und alles in einem. Das ist das passende Motto für Einsätze mit dem KMC400P-7 von KTEG, wie der Baumaschinenhändler Kiesel betont. Das zeigt sich dem Unternehmen zufolge auch auf einer Baustelle der Firma Scheele Erdbau, bei der der komplette Rückbau eines Altenheims in Vechta ausschließlich mit einem KMC400P-7 realisiert wurde. Die Firma Scheele GmbH & Co. KG aus Wildeshausen, südwestlich von Bremen, hat sich laut eigener Aussage vor allem auf die Bereiche Erdbau, Abbruch, Straßen- und Tiefbau spezialisiert.