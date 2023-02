Roosendaal/Niederlande (AZB). – Genie hat das Servicevertragspaket Genie Service Solutions (GSS) erweitert – eine Ergänzung, die Besitzern von Genie-Produkten in allen Flottengrößen in der gesamten EMEAI-Region (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien) zugute kommt.

David Gómez (Genie-Technical-Services-Manager für Spanien und Portugal, v.l.), Bernardo Raúl Gómez (General-Manager bei Maxber) und Adolfo De Diego (Technical-Services-Manager bei Maxber). Foto: Genie

Die GSS-Pakete bieten Maschinenbesitzern jederzeit Service und Wartung höchster Qualität, zugleich optimieren sie die Terminierung und die Kosten der Maschinenwartung und steigern die Produktivität der Flotte.

Durch das breite Portfolio unterschiedlicher Serviceverträge können Flottenbetreiber genau das GSS-Paket auswählen, das am besten den Bedarf der jeweiligen Genie-Arbeitsbühnen in ihrer Flotte abdeckt, teilt das Unternehmen mit. Riwal France hat beispielsweise einen GSS-Wartungsvertrag für vier 43-Meter-Gelenkteleskoparbeitsbühnen Genie ZX-135/70 und eine 40-Meter-Teleskoparbeitsbühne Genie S-125 abgeschlossen. Das auf Höhenzugangstechnik spezialisierte Vermietunternehmen mit elf Niederlassungen in ganz Frankreich betreibt eine Flotte von 2200 Arbeitsbühnen, Teleskopstaplern und Lkw-Hubsteigern.

Die Verantwortlichen von Riwal wählten das GSS-Paket zur vorbeugenden Wartung, das die Wartung des Motors, der mechanischen und hydraulischen Komponenten des Oberwagens, der Reifen, des Antriebsstrangs, der Funktionssteuerungen sowie von Plattform, Ausleger sowie Korbarm umfasst und zwei jährliche Technikerbesuche einschließt.

"Wir profitieren in vielfacher Form von der technischer Kompetenz von Genie. Neben der Wartung und Neukalibrierung unserer Bühnen erhalten wir Analysen unserer aufgezeichneten Warnmeldungen, Berichte für unseren internen Gebrauch sowie gegebenenfalls Kostenvoranschläge für Reparaturen", erklärt Stéphane Colas, technischer Direktor von Riwal France.

"Das Programm hilft uns als Vermietunternehmen, unsere gesteckten Geschäftsziele zu erreichen, und entlastet unsere eigenen Techniker, die sich somit um andere tägliche Aufgaben kümmern können. Genie Produkte sind ohnehin für ihren hohen Wiederverkaufswert bekannt, und da die Maschinen ordnungsgemäß gewartet werden, steigt dieser Wert sogar noch weiter."

Neben dem von Riwal gewählten Paket zur präventiven Wartung sind zwei weitere Pakete erhältlich: die jährliche Zustandskontrolle mit vollständigen Funktionstests, Geschwindigkeits- und Kalibrierungsprüfungen sowie die reaktive Wartung, die zusätzlich alle Reparaturen an der Maschine bei defekten Komponenten abdeckt.

GAM Rentals, ein großer Maschinenvermieter mit mehr als 75 Niederlassungen in Spanien, wählte für 30 seiner auf Depots im ganzen Land verteilten mittelgroßen Hybrid- und großen Diesel-Arbeitsbühnen das Paket der jährlichen Zustandskontrolle.

Corporate-Technical-Director Joan Dalmau erklärt dazu: "Die Genie Service Solutions geben uns die Gewissheit, dass die Hybrid- und Großgeräte unserer Flotte durch regelmäßige herstellerseitige Inspektionen zu 100 Prozent den aktuellen gesetzlichen, behördlichen und funktionalen Anforderungen entsprechen."

Zwei weitere Vermietunternehmen, die ebenfalls kürzlich GSS-Verträge abgeschlossen haben, sind Plataformas Ber S.L. (Maxber) und Rent Wheeler S.L. (Alpesur), beide mit Sitz in Spanien.



Eine der Genie-Gelenkteleskoparbeitsbühnen des Typs ZX-135/70 und Z-135/70, die das von Riwal France gewählte GSS-Paket zur vorbeugenden Wartung abdeckt. Foto: Genie

Maxber, ein mittelgroßes Vermietunternehmen mit sechs Standorten in Spanien, wählte ebenfalls die jährliche Zustandskontrolle für die großen Arbeitsbühnen seiner Flotte.

General-Manager Bernardo Raúl Gómez erklärt: "Bei Maxber führen wir eine regelmäßige vorbeugende Wartung an unseren Maschinen durch. Trotzdem haben wir entschieden, in die Genie Service Solutions zu investieren, um unseren Kunden das Sicherheitsniveau zu bieten, das nur eine Inspektion durch den Hersteller erreichen kann. Zudem sind wir davon überzeugt, dass die Inspektionen nicht nur unseren Kunden Gewissheit bieten, sondern auch die Ausfallwahrscheinlichkeit der Maschinen verringern."

Genauso sieht das Toni Garcia, General-Manager von Alpesur: "Nach unserer Erfahrung minimieren wir die Risiken für unsere Kunden und verbessern das Ansehen unseres Unternehmens, wenn wir direkt vom Hersteller unterstützt werden."

Aber natürlich richten sich die GSS nicht nur an Vermietunternehmen. Auch Endnutzer mit vielleicht nur einer oder zwei Maschinen können von einem Paket der Genie Service Solutions profitieren, heißt es von Seiten des Unternehmens. "Diese Unternehmen besitzen oft kleinere mobile Arbeitsbühnen, wie unsere GS1932 Scherenarbeitsbühnen oder GR-12 Runabout, die häufig für Routinewartung in der Fertigungsindustrie oder an Standorten des Einzelhandels eingesetzt werden.

Oftmals verfügen diese Besitzer von Genie Maschinen nicht über eigenes Know-how zur Wartung der Geräte. Die Durchführung der Inspektionen durch herstellerseitig zertifizierte Techniker entlastet das eigene Team, erhöht die Sicherheit und verbessert die Verfügbarkeit der Maschinen," erklärt Matt Brint, Genie-Service-Director für die EMEAI-Region (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien).

Weiter führt er aus: "Das Qualitätsversprechen von Genie an unsere Kunden geht weit über die Auslieferung der Maschine hinaus. Indem wir individuelle Serviceprogramme für einzelne Maschinen bis zu ganzen Flotten anbieten, können wir den Support für unsere Kunden exakt auf deren Anforderungen zuschneiden."