Die Fenster der Schule sind mit den GEZE Slimchain Fensterantrieben ausgestattet und sorgen laut Hersteller für eine optimierte Energieeffizenz. Foto: Sigrid Rauchdobler/Geze

Die klimaaktive Fassade am Schulzentrum der Mittelschule Grundäckergasse in Wien leistet beides. Mit innovativen Fenster- und Sicherheitssystemen von Geze trägt sie nach Unternehmensangaben zu einem sicheren Unterrichtsalltag in einem angenehmen Raumklima bei. Und sorgt außerdem für eine optimierte Energieeffizienz.

In Schulen wird viel Energie verbraucht, nicht zuletzt beim Denken, das ist unvermeidbar und sogar gewünscht. Um aber den Energieverbrauch des Gebäudes so niedrig wie möglich zu halten, kann es mit intelligenten Fassaden ausgestattet werden, die sich den wechselnden Umgebungsbedingungen automatisch anpassen. Darauf setzt das Schulzentrum der Wiener Mittelschule Grundäckergasse mithilfe der Systeme von Geze. Um die Energieeffizienz des Gebäudes zu optimieren, verfügt die Schule über eine automatische Nachtauskühlung. Hier kommen GEZE Slimchain Fensterantriebe zum Einsatz. Die damit ausgestatteten Fenster öffnen und schließen sich automatisch. So wird die am Tag entstandene Wärme über Nacht nach draußen geleitet, damit morgens ein produktiver Unterricht bei einem frischen Raumklima möglich ist. Diese Nachtauskühlung wird über eine bauseitige Software gesteuert, die sowohl die Regelung als auch die Visualisierung übernimmt und über die Gebäudeleittechnik (GLT) erfolgt. So sind Einstellungen durch Betreiber und Nutzer problemlos möglich, erklärt der Hersteller. Auch tagsüber ist eine gute Belüftung entscheidend für Gebäude, in denen eine große Zahl von Menschen viel Zeit verbringt.

Die automatisierte Steuerung der Fenster orientiert sich dazu an verschiedenen Faktoren wie CO2-Konzentration, Innen- und Außentemperatur, Nutzung des Raums und Zeit. Das sorgt für ein angenehmes Klima beim Lernen und Unterrichten, ohne dass das Öffnen und Schließen der Fenster die Konzentration stört. Bei Bedarf können die Fenster aber über Bedienelemente auch manuell gesteuert werden.

Damit automatisierte Abläufe reibungslos funktionieren, bedarf es einer effizienten Gebäudeüberwachung. Dafür sorgt die IQ box KNX, mit der die Fensterantriebe über den Gebäudebus angesteuert und Rückmeldungen empfangen werden können. Weitere Komponenten wie Taster und Sensoren sind über die integrierte Taster-Schnittstelle angeschlossen. Je nach Bedarf sind so auch Nachrüstungen und Erweiterungen unkompliziert möglich.





Die klimaaktive Fassade am Schulzentrum der Mittelschule Grundäckergasse in Wien sorgt für optimale Arbeits- und Lernbedingungen von Schülern und Lehrern. Foto: Sigrid Rauchdobler/Geze

Damit auch die Kommunikation zwischen der KNX- und der BACnet-Umgebung der Gebäudeleittechnik GLT reibungslos verläuft, wurden klare Kommunikationsprotokolle zwischen den Systemen festgelegt. Das gewährleistet einen effizienten Datentransfer.

In Schulen ist Sicherheit das A und O. Schließlich sind Schulgebäude Orte, an denen hunderte Kinder jeden Tag viel Zeit verbringen. Bereits in der Planungsphase des Gebäudes kam deswegen die GEZE Sicherheitsanalyse für kraftbetätigte Fenster zum Einsatz. Sie fungiert als Leitfaden für die Risikobeurteilung, die gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zur Inbetriebnahme erforderlich ist. Eltern und Lehrer müssen sich darauf verlassen können, dass nichts das Wohl der Kinder gefährdet.

Deswegen müssen auch die motorisierten Fenster entsprechend gesichert werden, denn gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG handelt es sich hier um Maschinen. Dafür sorgt in der Mittelschule Grundäckergasse der Laserscanner GC 342 von GEZE, mit dem alle motorisierten Fenster unterhalb von 2,5 m und die Terrassenbereiche im 1. Stock ausgestattet sind.