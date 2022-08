Jörn Schütte übernimmt wieder die Vertriebsleitung der DACH-Region bei Deceuninck. Er leitete das Vertriebsteam bereits von 2018 bis 2020 und bringt in seine Position insgesamt 13 Jahre Erfahrung im Unternehmen mit. Schütte will laut eigener Angabe die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen: "Für mich steht die vertrauensvolle Kooperation mit unseren Partnern und Kunden im Vordergrund. Gerade in nächster Zeit werde ich die Umstellung unserer Kunden auf unsere iCOR Plattform und das System Elegant weiterverfolgen. Dabei wird unser Fokus weiter auf den Ausbau des Sortiments und der Nachhaltigkeit liegen, um unseren Kunden zukunftsfähige Lösungen für alle Marktanforderungen zu bieten", so Schütte.

