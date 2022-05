Josef Schlosser hat sein Amt als stellvertretender Vorsitzender bei Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister abgegeben. Schlosser, der seit fast 20 Jahren dem Vorstand des Verbandes angehört, stellte sich bei den kürzlich abgehaltenen Vorstandswahlen im Rahmen der Holzbau Deutschland Fachversammlung nicht mehr zur Wahl. Dem Verband zufolge war Schlosser in seiner Amtszeit maßgeblich für das Projekt der Verbandsstrategie "Vision 21" verantwortlich. Auf seine Initiative sei das Innovationsbudget zur Steigerung des Holzbaus geschaffen worden. Zudem regte er die Förderpartnerschaft Deutscher Holzbau und den Wachstumsmarkt Holz|Bau plus an. Für seine Leistungen wurde er vom Verband 2018 mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.