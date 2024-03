Rosenheim (ABZ). – Mit der neuen Richtlinie 2270.StB im Vergabehandbuch Bayern setzt der Freistaat bei der Wertung von Angeboten in öffentlichen Vergabeverfahren vermehrt auf umweltrelevante Zuschlagskriterien.

Screenshot aus ALOMA während der Baumaßnahme – Echzeitinformationen über alle Lkw wischen Mischwerk und Baustelle. Abb.: m.i.k. IT

Die neuen Richtlinien eröffnet die Möglichkeit, neben dem Preis auch einen technischen Wert von 30 bis 40 % im Vergabeprozess zu gewichten und somit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern zu erlangen. Unterschieden wird dabei in drei verschiedene Stufen, in denen digitales Bauprozessmanagement bei der Ausschreibung berücksichtigt wird. Während viele Bauunternehmen die ersten beiden Stufen bei ihren Angeboten erfüllen können, meiden noch viele Firmen die dritte Stufe, da bei Nichteinhaltung dieser Abzüge drohen.

Mit ALOMA von m.i.k. IT ist das nach Unternehmensangaben kein Problem. Die m.i.k. IT GmbH aus Rosenheim hat als erfahrener Vorreiter der Digitalisierung in Bau und Logistik die erste bayrische Baustelle erfolgreich auf Stufe drei begleitet.



Der Fertiger steht nie still – Asphaltierung digitalisiert mit ALOMA. Foto: m.i.k. IT

Mit dem Asphalt und Logistik Manager (ALOMA) wurden dem ausführenden Unternehmen die erforderlichen Tools und Unterlagen an die Hand gegeben, um die Baumaßnahme zu begleiten und anschließend die geforderte Dokumentation abzuliefern. Die Branchenlösung ALOMA war und ist dabei als individuell anpassbares und skalierbares System das perfekte Steuerungsinstrument zwischen Kolonne, Bauleiter, Mischanlage und Fuhrunternehmen.

Automatisch erstellte digitale Lieferscheine werden durch GPS- und Routendaten der Lkw-Flotte ergänzt, live verarbeitet und von aktuellen Soll-/Ist-Liefermengen bis zu minutengenauen Einsatzzeiten allen Beteiligten in Echtzeit mobil auf Tablet und Smartphone bereitgestellt. Im Anschluss an das Bauvorhaben bietet ALOMA minutengenaues Reporting und Schnittstellen zur Buchhaltung.

m.i.k. IT GmbH ist nach eigenen Angaben seit vielen Jahren führend bei der Planung und Abrechnung von Leistungsfahrten. Übrigens werden mit ALOMA auch die Baurichtlinien in Baden-Württemberg mit QSBW 4.0 und der Integrator-App vollständig erfüllt.