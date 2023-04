Waldeck am Edersee (ABZ). – Wir bauen die Verbindungen der Zukunft – so lautet eigenen Angaben zufolge das Motto der Firmengruppe Rohde. Ihr Leistungsprofil reicht im Bausektor vom Straßen- und Tiefbau über den Fräsdienst bis hin zu Baustofflogistik und Entsorgung. Mit Stammsitz in Korbach und insgesamt fünf Standorten in Hessen und Thüringen haben sich die rund 500 Beschäftigten ganz in den Dienst der städtischen und ländlichen Infrastruktur gestellt. Bei einem aktuellen Projekt im hessischen Waldeck waren in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf einer Gesamtfläche von rund 50.000 m² insgesamt 45 Bauplätze für Eigenheime zu erschließen. Das Gelände befindet sich zwischen einem Golfplatz, dem Nationalpark und dem Edersee. Hier übernahm Rohde sämtliche Arbeiten im Tief- und Straßenbau inklusive der zweimal 720 m Schmutzwasser- (DN 200 – DN 400) und Regenwasserkanäle (DN 300 und DN 400) unter der Straße.

Die Tiefbauexperten von Rohde fanden auf dem Gelände oberhalb des Edersees eigenen Angaben zufolge schwierige Bedingungen vor: Nach dem Aushub von Mutterboden auf der gesamten Straßenbreite trafen sie auf Oberboden bis in 40 cm Tiefe und dann auf verschiedene Arten von Festgestein (darunter Grauwacke und Kalkmergel), an anderen Stellen stießen sie unmittelbar auf Fels bis in 5 m Zieltiefe. Diese Bodenverhältnisse waren beim Unternehmen Rohde bereits aus früheren Bauvorhaben bekannt. Deswegen wurde laut Swen Meier, dem Technischen Geschäftsführer der Rohde-Gruppe, von vornherein der Einsatz eines Baggers mit Stemmhammer oder Reißlöffel ausgeschlossen. Den Anforderungen entsprach vielmehr ein 25-Tonnen-Raupenbagger mit einer Kemroc-Kettenfräse EK 110 (110 kW) mit 80 cm Arbeitsbreite. Beide Maschinen wurden vom regionalen Kemroc-Händler Bischoff Baumaschinen GmbH angemietet. Damit wurde von September bis Dezember 2022 ein Großteil der Kanalgräben geöffnet, Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt und die Gräben wieder verfüllt.

Den stufig angeböschten Kanalgraben erstellte ein 25-Tonnen-Raupenbagger mit einer Kemroc-Kettenfräse EK 110. Erster Anstich beim Grabenbau: Rund 720 m Regen- und Schmutzwasserkanäle mussten bei der Erschließung eines Neubaugebiets in Waldeck am Edersee (Hessen) angelegt werden.

Die Kettenfräsen von Kemroc haben zwischen ihren seitlichen Schneidköpfen eine mit Hartmetallmeißeln bestückte Fräskette. Damit lösen sie schwierige Aufgaben im Kanal- und Rohrleitungsbau. Sie arbeiten sich durch weiches bis mittelhartes Material und erzeugen ein gleichförmiges Fräsbild über die gesamte Arbeitsbreite. Dabei bleibt kein typischer Mittelsteg aus Gestein stehen wie beim Einsatz herkömmlicher Querschneidkopffräsen. So entstehen Gräben von exakt vorbestimmter Breite, ohne dass der Ausleger seitlich verschwenkt werden muss, um den Mittelsteg zu entfernen. Das beschleunigt den Arbeitsfortschritt und senkt den Energieverbrauch, den Verschleiß sowie die Kosten für den Abtransport von Aushubmaterial.

Nach dem vorläufigen Abschluss der Kanalbau-Arbeiten im Baugebiet "Salzäcker" im Dezember 2022 werden dort – weiterhin unter Beteiligung von Rohde – die Erschließung und Bauarbeiten vorangehen. "Wir projektieren das Gesamtvorhaben im Neubaugebiet unterhalb von Schloss Waldeck selbst und führen auch den Straßen- und Tiefbau aus", schildert Geschäftsführer Swen Meier das weitere Vorgehen. Gemeinsam mit einer benachbarten Hochbaufirma wurde hierzu eigens eine Investorengemeinschaft gegründet. Die Planungen sahen die Versickerung von anfallendem Regenwasser im Baugebiet vor, um eine Grundwasserneubildung zu fördern. Zudem erreichte man im Zuge der Kanal- und Tiefbauarbeiten, unnötige Transportwege bei der Erdbewegung zu vermeiden. "Alle verdrängten Massen verbleiben auf der Baustelle", schildert Karl-Otto Schwäbe das Vorgehen.