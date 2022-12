Wer in diesen Tagen von höheren Belastungen im Baugewerbe spricht, benennt fast immer steigende Energiepreise, Lieferkettenprobleme oder den Einbruch im Auftragsvolumen in der Bauwirtschaft.

Dass bei permanentem Fachkräftemangel auch die Belastungen für Mitarbeitende in Unternehmen wachsen, wird oftmals unter den Teppich gekehrt. Umso alarmierender wirkt die Nachricht der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), dass auch in diesem Jahr eine dramatische Bilanz der Arbeitsunfälle auf dem Bau befürchtet werde.

"Die Situation auf den Baustellen in puncto Sicherheit und Gesundheit ist alarmierend. Rein statistisch ist bis August alle vier Tage ein Bauarbeiter ums Leben gekommen", sagte Carsten Burckhardt, Mitglied im IG BAU-Bundesvorstand und zuständig für den Bau und den Arbeitsschutz. Es sei zu befürchten, dass das traurige Niveau des Vorjahres mit insgesamt 85 Toten wieder erreicht werde.

2021 hatte die IG BAU zudem festgestellt, dass das Arbeitspensum in der Baubranche im Schnitt 10,4 Prozent höher als bei Beschäftigten in allen anderen Berufen ausfalle. Höhere körperliche Belastung und geringere Lebenserwartung kennzeichneten das Berufsbild ohnehin. Nun habe der Arbeitsdruck auf dem Bau noch enorm zugenommen. Es gebe zudem "eklatantes Überwachungsdefizit" bei den staatlichen Arbeitsschutzkontrollen und einen enormen personellen Nachholbedarf. Es sei ein deutlich erhöhter Kontrolldruck für Betriebe notwendig, die es mit der Arbeitssicherheit nicht so ernst nähmen.

Der Fachkräftemangel im Baugewerbeist auch in Verwaltungen spürbar. Erst jüngst vermeldeten Finanzbehörden, dass aufgrund von Personalmangel und anwachsendem Verwaltungsaufwänden monatelange Wartezeiten in der Bearbeitung von Steuererklärungen zu erwarten seien. Ob Behörden nun ihren Kontrollaufgaben mit zeitaufwändigen Außeneinsätzen verstärkt nachkommen werden, darf bezweifelt werden.

Kai-Werner Fajga Autor Chefredakteur Allgemeine Bauzeitung