"Wenn schon eine Bau-Messe in München tagt, dann wollen wir auch das passende Ambiente bieten", muss sich wohl der Manager eines Vier-Sterne-Hotels in der Schwanenthaler Straße nahe dem Hauptbahnhof gedacht haben, und bot mehreren Hotelgästen ein Umfeld, das diese nicht erwartet hatten: Übernachtung in einer Live-Baustelle.