Baufirmen haben im Juni 2024 wieder mehr Aufträge erhalten, konstatierte das Statistische Bundesamt vor Kurzem. Auch die Forschungsabteilung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), KfW Research, geht von einem leichten Wirtschaftswachstum im dritten Quartal aus, das in den Folgequartalen an Fahrt gewinnen solle.

Auch die Ergebnisse des RICS Global Construction Monitor (GCM) für das zweite Quartal 2024 deuten weiterhin auf eine Zunahme der Bautätigkeit hin. Der globale Gesamtindex für die Bautätigkeit sei wiederholt positiv, was zeige, "dass die Dynamik des Sektors insgesamt weitgehend konstant bleibt", so das RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), ein weltweit aktiver Berufsverband für Immobilienfachleute.

Was von manchen als Anzeichen eines leichten Aufschwungs für die Bauindustrie und die Wirtschaft allgemein gedeutet werden könnte, mutet bei näherer Betrachtung jedoch eher an wie der bekannte Silberstreif am Horizont. Das Statistische Bundesamt relativierte, dass in jüngster Vergangenheit nur Unternehmen im Tiefbau mehrAufträge erhalten hätten, im Hochbau sind erneut Einbußen zu verzeichnen. "Die ausgebliebenen Baugenehmigungen fehlen nun als Aufträge in den Büchern der Bauunternehmen", kommentierte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), René Hagemann, die aktuelle Entwicklung.

Erst im kommenden Jahr werde das Jahreswachstum wieder deutlich positiv sein", sagte KfW-Chefvolkswirtin Dr. Fritzi Köhler-Geib und ergänzte: "Die privaten Wohnbauinvestitionen dürften 2025 erstmals seit fünf Jahren wieder expandieren, gestützt von einer unverändert hohen Wohnungsnachfrage."