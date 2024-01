Mitunter könnten Außenstehende mutmaßen, dass die aktuelle Bundesregierung versucht, in möglichst viele Fettnäpfchen hineinzutreten, in Wespennester zu stechen oder Fässer mit den bekannten "Tröpfchen" zum Überlauf zu bringen. Oder wie sonst lautet die Erklärung dafür, kurz vor Weihnachten gleich doppelt Subventionen im Agrarsektor zu streichen, um finanzielle Löcher an anderer Stelle im Bundeshaushalt zu stopfen? Zu wenig Zeit für eine Entscheidung?