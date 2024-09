Wien/Österreich (ABZ). – Das Ziel des Kindertags der Industrie (KIDI) ist es, Neugier und Freude an Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Lehrlinge aus Lengau unterstützten Schülerinnen und Schüler dabei, praktische Erfahrungen zu sammeln und vermittelten einen spannenden Einblick in die Welt der Technik. Mit der Teilnahme fördert Palfinger laut eigener Aussage aktiv die Initiative – das Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie (MINT) unter Jugendlichen zu stärken.

Am 25. Juni weckte der Kindertag der Industrie inklusive PALfuture-Lab Begeisterung an der Welt der Technik. Foto: Palfinger

Einmal im Jahr, kurz vor den Ferien, verwandelt sich das Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz in eine Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche. In Junior-Labs, bei Ideenwerkstätten und Präsentationen wurden ihnen spannende und zukunftsorientierte Berufsbilder der MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie vorgestellt. Mit seinem PALfuture-Lab war Palfinger Ende Juni vor Ort dabei: Vier Lehrlinge bauten mit 24 Schülerinnen und Schülern von 13 bis 15 Jahren gemeinsam an Kran-Modellen und lieferten Einblicke in das internationale Technologieunternehmen.

"In meiner Lehre arbeite ich in verschiedenen Abteilungen mit, unterstütze dort die Teams und bekomme so einen super Einblick in viele Bereiche", sagt Hannah Bergner, Industriekauffrau-Lehrling bei Palfinger. Beim KIDI betreute sie die Jugendlichen beim "Lkw mit Kran"-Bausatz. Auf großes Interesse stieß laut Unternehmen das Lkw-Kranmodell, das das Zusammenspiel von Mechanik, Elektrifizierung und Digitalisierung sichtbar macht.

"Die Lehrberufe bei Palfinger sind vielfältig und spannend. Wir freuen uns, dass wir als Lehrlinge hier dabei sein konnten, um zu zeigen, wie viel Spaß Technik macht und um Begeisterung für eine Ausbildung in einem Technologieunternehmen zu wecken", so Bergner.

Für Palfinger reihe sich der KIDI in eine Serie von Initiativen ein, die Jugendliche und vor allem junge Frauen für technische Berufe begeistern sollen. "Palfinger ist ein Technologiekonzern, der nach Spitzenleistungen strebt – dafür brauchen wir diverse Teams. Die Schulkinder von heute sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen. Wir können nicht früh genug ansetzen, um sie für Technologie zu begeistern und die traditionellen Rollenbilder aufzubrechen", betont Maria Koller, CHRO bei Palfinger.

Für die Lehrlinge des PALfuture-Lab war der Aufenthalt in Wien mit dem KIDI noch nicht vorüber. Gemeinsam nutzten sie die Gelegenheit, das PALFINGER HUB Vienna zu besuchen und sich aus erster Hand über Zukunftstechnologien zu informieren. Das Hub ist eigener Aussage zufolge ein wichtiger Knotenpunkt innerhalb des weltweiten Innovationsnetzwerks von Palfinger und profitiert in seinen Kooperationen von dem dichten Angebot an nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen, die in der Bundeshauptstadt angesiedelt sind.