T Red, dieses nachhaltige Fahrzeug steht für das Engagement des französischen Herstellers in der Kreislaufwirtschaft. Foto: Renault

Bourg-en-Bresse/Frankreich (ABZ). – Renault Trucks präsentiert seine neue Sonderserie bei Used Trucks: den T Red. Dieses nachhaltige Fahrzeug steht für das Engagement des französischen Herstellers in der Kreislaufwirtschaft. Das teilte der Hersteller mit. Mit diesem innovativen Ansatz werde die Lebensdauer der Lkw verlängert und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet, erklärt Renault weiter.

Die Lkw von Renault Trucks sind auf eine Fahrleistung von mehr als einer Million Kilometer ausgelegt. Im Rahmen der Kreislaufwirtschaft soll durch eine Verlängerung der sogenannten "ersten" Lebenszeit das Altern der Fahrzeuge verlangsamt und den Kunden dadurch eine längere und intensivere Nutzung ermöglicht werden.

Die Attraktivität gebrauchter Lkw für Transportunternehmen und für Fahrer stand für Renault Trucks seit jeher im Vordergrund, so das Unternehmen weiter. Angesichts des Mangels sowohl an Fahrzeugen als auch an Fahrern, bringt der französische Hersteller mit den Renault Trucks T Red seine dritte Sonderserie für Gebrauchtfahrzeuge auf den Markt. Das Ergebnis ist ein langlebiger, leistungsstarker sowie sofort verfügbarer Lkw in attraktivem Design.

Spezielle Ausstattung

Der Renault Trucks T Red zeichnet sich durch eine, von den eigenen Designteams speziell konzipierte Premium-Ausstattung aus. Die Karosserie weist abgestufte Grautöne sowie den für Renault Trucks typischen roten Farbton auf. Die Designer nutzten ein asymmetrisches Design und brachten an den Fahrzeugseiten dynamische, grafische Linien an, die das neue Logo von Renault Trucks symbolisieren.

Auch im Inneren des Fahrzeugs sieht man die Liebe zum Detail. Der Farbcode der Marke fügt sich auf elegante Weise ein: Das Lenkrad und die Sitze sind mit rot abgesteppten Nähten versehen und die Fußmatten rot eingefasst. Die Luftausströmer auf dem Armaturenbrett haben eine rote Umrandung und auch das Hauptdisplay weist diese Farbe auf. Die Zierleiste des Armaturenbretts und die Innenseiten der Türen in Bumerangform verfügen über das dynamische rot-graue Muster der Karosserie. Über dem Liegeplatz ist eine Plakette mit dem Namen, den Motiven sowie den Farben der Sonderserie angebracht und ist auch von außerhalb des Fahrzeugs sichtbar.

Am Industriestandort des Herstellers in Bourg-en-Bresse (Frankreich) werden diese Änderungen von den Teams des Anpassungszentrums für Lkw der T-Baureihe von Renault Trucks durchgeführt, erklärt der Fahrzeugbauer.

Der Renault Trucks T Red ist ein Beispiel für die Kreislaufwirtschaft. Der Hersteller nutzt hier sowohl gebrauchte Fahrzeuge als auch wiederverwendete Teile.

Vollständig überholt



Die gebrauchte Sattelzugmaschine des Renault Trucks T Red verfügt über einen 13-Liter-Motor, ist für eine Lebensdauer von mindestens einer Million Kilometer getestet und gebaut und wird außerdem von den Teams der Used Trucks Factory vollständig überholt. Der Hersteller setzt bei den Ressourcen auf das Prinzip der Kreislaufwirtschaft und baut wiederverwendete und nach strengen industriellen Verfahren wiederaufbereitete Teile ein.

Ein Update der Motor- und Getriebesoftware sorgt für verbesserten Verbrauch. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Sicherheitssoftware (Kurvenlicht, Lastanzeige oder auch Handhabung der Feststellbremse). Dieser Ansatz ermöglicht die Reduzierung von CO2-Emissionen, die bei der Produktion neuer Komponenten entstehen, und unterstreicht das Konzept der Langlebigkeit der Renault Trucks.

Die Garantie bei der neuen Sonderserie Renault Trucks T Red reicht bis zu 240.000 km beziehungsweise 24 Monate und ermöglicht eine reibungslose und dauerhafte Nutzung.