Osaka/Japan (ABZ). – Der kürzlich vom japanischen Hersteller Kubota vorgestellte Mäher des Typs Z2-481 hebt sich nach Herstellerangaben von seinem Segment ab. Das liege vor allem an enormer Leistung und Effizienz sowie einem Höchstmaß an Komfort, insbesondere durch den vollständig verstellbaren, gepolsterten Fahrersitz, der sich an die Bedürfnisse jedes Bedieners anpassen lässt.