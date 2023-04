Düsseldorf (ABZ). – Die neuen Projekte kommen rein und die Leistung der vorhandenen Pumpe reicht nicht? Kein Problem für Betreiber von Modellen aus der KTZ-Reihe von Tsurumi, wie der Hersteller betont. Diese lassen sich nämlich recht einfach in der Leistung steigern – mindestens auf das nächstgrößere Modell, oft sogar noch weiter. Tsurumi selbst hat dafür die Voraussetzungen geschaffen, denn die Pumpen sind modular konstruiert und verwenden Gleichteile quer durch die Baureihen.

So wird etwa aus einer KTZ33.7 im Handumdrehen eine KTZ43.7. Die maximale Fördermenge der Pumpe steige dadurch um 60 %. Wie das geht, zeigt Tsurumi in einem Erklärvideo auf YouTube. Im Wesentlichen geht es um den Austausch von Laufrad und Saugplatte an der Unterseite der Pumpe. Dazu wird ein größerer Druckstutzen montiert. Für technisch Versierte sollten die Arbeiten keine Herausforderung darstellen, denn es sind nur wenige Schrauben mit Standardwerkzeug zu lösen. Die genauen Handgriffe werden in der Videoanleitung gut erklärt. Die Filme sind übrigens auch eine wertvolle Hilfe, wenn es lediglich um Wartungsarbeiten oder den Ersatzteiltausch geht. Ein vorbildlicher Service, den der Düsseldorfer Hersteller hier bietet.

Indes, nicht alle Modelle aus dem Sortiment lassen sich "aufpimpen". Der Leistungssprung ist aber bei vielen Pumpen der Baureihe möglich, sofern derselbe Motor verbaut ist, erklärt Tsurumi. Davon, die vorhandenen Pumpen einfach mit höherer Drehzahl laufen zu lassen, rät Tsurumi jedoch ab: Hier kommen physikalische Effekte wie Kavitation ins Spiel, die zu teuren Schäden führen können.