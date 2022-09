Der HUCKEPACKER von Dosta ist eine Kombination aus einem absenkbaren Plateau-Anhänger und einem liftfähigen Hubwagen. Foto: Dosta

Der liftfähige Hubwagen HUCKEPACKER be- und entlädt Euro-Paletten, verschwindet im Spezialanhänger und kann nach Aussage des Herstellers am Bestimmungsort durch Entkoppeln die Euro-Palette in die kleinste Ecke manövrieren. Das System ist vollelektrisch lieferbar und kann mit 1100 mm Breite auch auf Geh- und Radwegen genutzt werden.

In Kombination mit einem elektrisch abgestimmten Zugfahrzeug werden maximal drei Paletten transportiert. Die elektrische Reichweite beträgt 80 km bei einer System Nutzlast von 1400 kg. Insbesondere die Leergutrückführung von Leihverpackungen ist interessant für den Baumarktkunden oder kleineren Handwerksbetrieb.

Elektrisch betrieben

HUCKEPACK ist eine Kombination aus einem absenkbaren Plateau-Anhänger und einem liftfähigen Hubwagen, beide elektrisch betrieben.

Der Hubwagen kann auf BDF-Lafetten oder Transporter klettern und selbst die Euro-Paletten bereitstellen. Auf Bodenniveau erfolgen die Übernahme der Euro-Palette und das Hineinfahren der kompletten Einheit in den Plateau-Anhänger. Dessen Kinematik verriegelt beim Hubvorgang automatisch Palette und Hubwagen. Eine am Heck angeordnete Konsole mit integrierter Beleuchtung sorgt für eine weitere Ladungssicherung. Gemeinsam mit einem Zugfahrzeug kann die straßenzugelassene Transporteinheit mit 25 km/h Beschränkung und Mopedführerschein betrieben werden. Der aktuell stattfindende Testbetrieb lässt ein hohes Potenzial erahnen und liefert ein vielversprechendes Feedback. Von den beteiligten Nutzern gibt es laut Hersteller gute Noten für das Handling. Vor allem die unabhängige Be- und Entladung, der gewohnte Euro-Paletten-Standard und die Zugänglichkeit bis in die letzte Ecke würden gelobt. Politiker, Anwohner und Dienstleister begrüßen eine praktikable geräuscharme Lösung als Verbindung aus traditioneller Technik mit zukunftsorientierter Logistik für die Innenstädte.

Geräuscharm und kompakt

Das leise und platzsparende Fahrzeug kann nach Angaben von Dosta auf den Anfahrtswegen gegen Lastenräder punkten und selbst elektrische Transporter-Lösungen im Kostenvergleich und in der Nutzlast hinter sich lassen.