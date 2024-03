Bad Wurzach (ABZ). – Für viele Schülerinnen und Schüler steht jedes Jahr eine wichtige Entscheidung an: Wie geht es nach der Schule weiter? Da der Lissmac Maschinenbau GmbH die Ausbildung von zukünftigem Fachpersonal laut eigener Aussage sehr am Herzen liegt, veranstaltet die Firma seit vielen Jahren einen Tag der Ausbildung.

Der individuell gesteuerte Roboter aus einem Azubi-Projekt verteilt Süßigkeiten. Foto:Lissmac

Im vergangenen Jahr bot Lissmac wieder Schülern und ihren Eltern die Gelegenheit, sich an einem Tag über die Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen zu informieren. "Mit dem Tag der Ausbildung haben wir immer gute Erfahrungen gemacht", erklärt Anja Wolf, Personal- und Ausbildungsleiterin bei Lissmac, und weiter: "Aktuell läuft die Suche für den Ausbildungsstart im September 2024. Hierfür sind rund zehn Ausbildungs- und Studienplätze zu vergeben." Nach dem Eintreffen der Gäste startete der Tag mit einer Firmenvorstellung. Anschließend führte der gewerbliche Ausbildungsleiter die Besucher durch die verschiedenen Bereiche der Firma. Wo ist meine Berufsschule? Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Was gefällt mir besonders gut an meiner Ausbildung? Was sind die besonderen Herausforderungen meines Berufes? Diese und weitere Fragen erläuterten die derzeitigen Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr bei der Vorstellung der Ausbildungsberufe und der Studiengänge der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Dabei präsentierten die Auszubildenden auch ihre selbstständig konstruierten Gemeinschaftsprojekte, wie zum Beispiel einen individuell gesteuerten Roboter – vergleichbar mit dem Lissmac-Original –, der verschiedene Süßigkeiten aus einer transparenten Box holt, einen Tischkicker und einen Smoker. "Wir werden den Tag der Ausbildung auf jeden Fall weiterführen und so die Direktansprache der jungen Nachwuchskräfte weiter verfolgen", resümiert Anja Wolf, die sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Veranstaltung war und weiter: "Für 2024 sind schon einige Bewerbungen eingegangen und die ersten Verträge konnten wir bereits abschließen."