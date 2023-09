GE-Tiefbau ist von der Leistungsstärke und der Vielseitigkeit der Yanmar-Maschinen überzeugt und besitzt bereits mehrere Bagger in allen Größen. Foto: Yanmar

Dieser ist ein echter Allrounder und kombiniert Kompaktheit, Leistung, Zuverlässigkeit und Komfort, wie der Hersteller verspricht. Mit seinen hohen Leistungswerten schließe der Bagger die Lücke zwischen Mini- und Großbaggern. Bei der GE-Tiefbau wird er dem Unternehmen zufolge für diverse Arbeiten im und rund um den Rohrleitungs- und Kabelbau eingesetzt: für die Erstellung von Zuwegungen und Baustraßen sowie ihrem Rückbau, beim Aushub von Baugruben und von Spülbohrgruben sowie ihrem anschließenden Verfüllen, für den Transport von Rohren und die Vorbereitung der Erstellung von Fundamenten.

"Wir haben bereits mehrere Bagger von Yanmar im Einsatz, in allen Größen. Die Maschinen sind sehr wartungsarm, zuverlässig und robust. Das sind entscheidende Faktoren für uns. Auch mit dem neuen Bagger sind wir sehr zufrieden. Mit seiner Leistungsstärke und vielseitiger Einsetzbarkeit hebt er unsere Rohrleitungs- und Kabelbau-Arbeiten auf ein neues Level", betont Georg Ebenhöh.



Für noch mehr Flexibilität erwarb der Tiefbauspezialist verschiedene Anbauteile für seinen SV100. Foto: Yanmar

Für noch mehr Flexibilität erwarb der Tiefbauspezialist bei Atlas Kern verschiedene Anbauteile für seinen SV100: neben den Standardlöffeln eine Greifzange, eine Grabenfräse und eine Palettengabel. Der angebaute Tiltrotator ermögliche das schnelle und unkomplizierte Wechseln zwischen verschiedenen Werkzeugen von der Fahrerkabine aus. Zur Serienausstattung des SV100 gehören Herstellerangaben zufolge zwei zusätzliche Hydraulikkreise – mit Proportionalregelung per Joystick sowie Einstellungen per Potentiometer.

Damit hat der Bediener eine perfekte Kontrolle und kann den Ölfluss an die Anforderungen jedes Anbaugeräts sowie an die jeweilige Aufgabe anpassen. Atlas Kern ist seit 40 Jahren Komplettanbieter für Baumaschinen und Baugeräte – mit Verkauf, Vermietung und eigenem Service. Das Unternehmen betreibt Standorte in Steinach, München und Erlangen und führt das gesamte Produktportfolio von Yanmar: leistungsstarke Mini- und Midibagger, Mobilbagger, Radlader und Dumper in verschiedenen Gewichtsklassen.