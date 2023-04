Marklkofen (ABZ). – Mit der Vielfalt der Keramikfassaden präsentiert sich Moeding auf der BAU 2023. In Halle A3/Stand 311 feiert der Ziegelplatten-Hersteller das Who is Who der internationalen Architekturszene von MVRDV über SKIDMORE, OWINGS & MERRILL über EM2N ARCHITEKTEN bis hin zu DIETRICH | UNTERTRIFALLER. Als Messeneuheiten stehen schwebende Ziegelgitter und fassadenintegrierte PV-Systeme für die vorgehängte hinterlüftete Keramikfassade im Fokus.