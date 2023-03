Tilburg/Niederlande (ABZ). – Im Jahr 1953 erbaut, feiert das beeindruckende Gemäuer der Vredeskerk im niederländischen Tilburg dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen, wie der Fensterhersteller Gealan kürzlich bekannt gab. Mehr als 60 Jahre lang wurden in der "Friedenskirche" - was ihr Name im Deutschen bedeutet – Gottesdienste abgehalten. Inzwischen ist das Kirchengebäude umgewidmet: In akribischer Planung und handwerklicher Meisterleistung sind in der Universitätsstadt Räume modernen Wohnens entstanden.

In die Seitenschiffe der Backsteinkirche wurden 39 Apartments eingefügt. Das Hauptschiff, in dem früher Gottesdienstbesucher beteten, dient mit seinen hohen Säulen heute als Co-Living-Space für junge Bewohner. Foto: Gealan

Als funktionales und optisches Scharnier zwischen Tradition und Moderne diente den Planern das Premium-Ganzglas-System GEALAN-KUBUS.

Thomas Bedaux vom ausführenden Architekturbüro erklärt, warum das Profilsystem genau das richtige für das viel beachtete Renovierungsprojekt war: "Was wir von Anfang an gemacht haben, ist, dass wir die Fenster immer hinter Mauerwerk gesetzt haben, so dass man überhaupt keinen Rahmen sieht. Aus diesem Grund haben wir uns bei diesem Projekt für die Gealan-Fensterprofile entschieden."

Einziger Eingriff in die bestehende Substanz war die Vergrößerung der Seitenfenster. Der Architekt erläutert die Notwendigkeit: "Die Kirche hatte früher kleine Fenster. Man braucht mehr Tageslicht, als wenn man die Kirche als Kirche nutzt. Also haben wir die Fenster tiefer gemacht.

Im ersten Stock hat man somit eine Fensterbank und dann etwa 2 m hohe Fenster. Unten hat man bodentiefe Fenster, auch etwa 2 m hoch. Wir haben das Mauerwerk verkleinert – man hat dann die Reste der Schnittkanten gesehen. Das haben wir mit Aluminium abgedeckt und hinter dem Mauerwerk das GEALAN-KUBUS-System angebracht." Die neuen Fenster bringen viel Licht ins Innere und nehmen sich in GEALAN-acrylcolor Quarzgrau optisch zurück – zugunsten des sakralen Raumgefühls.

Mit einem geprüften Uf-Wert von 0,88 W/(m²K) erreicht das innovative Ganzglas-System GEALAN-KUBUS laut Herstellerangaben gute Leistungswerte und erfüllt darüber hinaus die Kriterien der ift-Passivhaustauglichkeit. Foto: Gealan

Innovative Fenstersysteme ermöglichen Bauherren, Architekten und Planern, energieeffiziente Gebäudehüllen mit hohem Designanspruch zu realisieren. Das Vorzeige-System GEALAN-KUBUS sorgt Herstellerangaben zufolge, wie beim anspruchsvollen Projekt Vredeskerk, durch seine minimalen Profilansichten innen wie außen für einen maximalen Glasanteil bei Fenstern und Balkontüren. Mit von außen unsichtbarem Flügel ermöglicht das Premiumsystem außergewöhnlich viel Licht in den Räumen, bringt moderne Optik mit, ohne das historische Bauwerk damit zu überladen.

Der Fokus bei der Entwicklung des Fenstersystems GEALAN-KUBUS wurde auf konsequentes Design gelegt, um Kunden schöne Fenster mit echten Unterscheidungsmerkmalen zu bieten. Aus diesem Grund wurde im Designprozess gänzlich auf Dichtungen am Blendrahmen verzichtet. Damit entstand die anspruchsvolle Aufgabe die unterschiedlichen Funktionen von Glasdichtung und Rahmenanschlagdichtung in einem Dichtungsquerschnitt zu integrieren. Doch die Optik ist nur die eine Seite der Medaille: Das Ganzglas-System GEALAN-KUBUS erreicht Bestwerte bei Schlagregendichtheit, Windlast und Luftdurchlässigkeit. Das Systemmaß beträgt sowohl bei der Rahmen-Flügel-Kombination als auch beim Stulp 100 mm. Damit verfügen Stulp und seitliche Rahmenteile über die gleiche Ansichtsbreite, was dem Auge des Betrachters Symmetrie und Ästhetik vermittelt. Die Mauern der Vredeskerk haben durch ihre neuen Fenster Unterstützung in Sachen Energieeffizienz erhalten:

Mit einem geprüften Uf-Wert von rund 0,88 W/(m²K) erreicht das innovative Ganzglas-System GEALAN-KUBUS beste Leistungswerte und erfüllt darüber hinaus die Kriterien der ift-Passivhaustauglichkeit. Die ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften werden durch ein innovatives Profildesign und den gezielten, Ressourcen schonenden Einsatz der Schaumtechnologie IKD im Rahmenprofil erreicht. Für Fensterhersteller gut zu wissen: Mit der Option STV, der Statischen-Trocken-Verglasung, vereint GEALAN-KUBUS alle Gealan-Innovationen in einem Produkt, versichert der Hersteller.