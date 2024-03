Velden (ABZ). – Die Lebensgemeinschaft Münzinghof in Velden auf der Fränkischen Alb ist eine soziale Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen. Die ortsansässigen Arbeitsstätten sind für die 150 Einwohner zentraler Bestandteil ihres Alltags und dienen größtenteils der Selbstversorgung, berichtet der Maschinenhändler HKL.

Der große Merlo 50.26 Teleskoplader wurde für das Aufstellen der Stämme und Montagearbeiten in 9 m Höhe eingesetzt. Foto: HKL

Es werden hier unter anderem Lebensmittel, Handwerksstücke aus Holz und Metall sowie Choroi-Instrumente hergestellt und verkauft.

Um Stroh und Heu besser lagern zu können, benötigte der Münzinghof eine neue Lagerhalle. Dazu wurde in Eigenleistung ein Unterstand aus Naturstamm vorbereitet – diesen galt es zu einer Lagerhalle aufzustellen. Da der eigene Teleskoplader für die erforderlichen Arbeiten zu klein war, wurde eine weitere Maschine benötigt. Peter Blancke, Betriebsleiter der Landwirtschaft des Münzinghofs, wandte sich mit diesem Anliegen an HKL.

Andreas Nützel, Außendienstmitarbeiter des HKL Center für Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen (ATC) in Nürnberg, nahm sich des Projekts an und stellte einen Merlo 50.26 Teleskoplader aus dem HKL-Mietpark zur Verfügung. Gemeinsam errichteten sie in vier Tagen den 100 m2 großen Unterstand.

Während der große Teleskoplader von HKL beim Aufstellen der Stämme und bei Montagearbeiten in 9 m Höhe eingesetzt wurde, diente der kleinere Merlo 33.9 Teleskoplader aus dem Eigenbestand des Münzinghofs als Trägerfahrzeug. Zudem markiert dieses Projekt den Start der weiteren Zusammenarbeit mit dem Münzinghof.