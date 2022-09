Elektro- und Hybridgeräte: Der Maschinenpark des Arbeitsbühnenvermieters mateco besteht nach eigenen Anhaben schon heute zu über 60 % aus Maschinen mit Elektro- und/oder Hybridantrieb, Tendenz steigend. Die "grünen" Geräte sind dabei nicht nur umweltfreundlich, sondern auch leistungsstark, geräuscharm und flexibel zugleich. Foto: mateco

Das Untenrehmen investiere daher einerseits kontinuierlich und mit steigender Tendenz in eine umweltfreundliche Geräteflotte mit elektrischen oder hybriden Antrieben. Andererseits sehe sich mateco besonders auch den Menschen innerhalb und außerhalb des Unternehmens verpflichtet, im Grundsatz der Nachhaltigkeit zu agieren. Der Maschinenpark besteht laut eigener Aussage schon heute zu über 60 % aus Maschinen mit Elektro- und/oder Hybridantrieb, Tendenz steigend. Die "grünen" Geräte sind dabei nicht nur umweltfreundlich, sondern auch leistungsstark, geräuscharm und flexibel zugleich.

Breites Spektrum

Damit sind sie selbst in sensiblen Bereichen für ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten geeignet, betont mateco. Wo immer möglich, führt mateco eigenen Angaben zufolge digitale Alternativen für papierlose Abläufe ein, beispielsweise beim Erfassen von Abholungen der Arbeitsbühnen. In allen Standorten wird auf korrekte Mülltrennung geachtet und gefährliche Materialien wie Öle, Schmiermittel und Batterien werden durch zertifizierte Dienstleister entsorgt.

Die Arbeitsbekleidung für die gewerblich Mitarbeitenden ist nach Auskunft des Unternehmens Mietkleidung, was den gesamten Bekleidungskreislauf optimiert, und wird umweltschonend gereinigt. Nachhaltigkeit bedeutet für mateco auf die Mitarbeitenden, zu achten, betont der Arbeitsbühnenvermieter. Daher spielt bei mateco der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit nach eigener Aussage eine tragende Rolle.

Der mateco-Maschinenpark mit Elektro- und Hybridgeräten. Abb.: mateco

So ist die mateco GmbH nach dem Gütesiegel "Sicher mit System" der BGHW gemäß der branchenspezifischen Umsetzung des NLF/ILO-OSH 2001 zertifiziert. Darüber hinaus bietet mateco Mitarbeitenden verschiedene Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Benefits wie regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit an.

Einsatz für den Bienenschutz

Mit einer Patenschaft für sechs neu gegründete Bienenvölker, setzt sich mateco für den Bienenschutz ein, teilt das Unternehmen mit. Damit sich auch zukünftige Generationen an einer Vielfalt an Nahrungsmitteln und Pflanzen erfreuen können, fliegen mit dieser Unterstützung laut mateco zum Höhepunkt der Bienensaison rund 180.000 zusätzliche Bienen über ein in etwa 20 ha großes Gebiet in der Nähe der Firmenzentrale im südwestlichen Leonberg bei Stuttgart.

Beim Bau von neuen Gebäuden sowie bei Bestandsgebäuden prüft mateco, ob mittels Solaranlagen der Strom nselbst hergestellt werden kann, betont das Unternehmen. Es werden energiesparende Elemente eingesetzt, sei es bei Heizungsanlagen oder bei der Lichttechnik. Wo immer möglich, investiere mateco beim Gebäudemanagement in Grünflächen statt Betonflächen.