Salzbergen (ABZ). – Wer an Kehrmaschinen denkt, die an den unterschiedlichsten Geräteträgern verbaut sind, dem kommen meist sehr schnell die bewährten Anbaugeräte von Tuchel in den Sinn, wie der Hersteller versichert.

Die KM 520 ist für Bagger von 1 bis 6 t geeignet und reinigt flexibel auch schlecht zugängliche Stellen, verspricht Tuchel. Foto: Tuchel

Ganz gleich, ob es sich um Radlader, Hoftrak, Teleskop, Schlepper, Stapler oder Kommunalfahrzeug handelt, Tuchel kann eigenen Angaben zufolge entweder die passende Anbau-Kehrmaschine anbieten oder erarbeitet bei besonderen Anforderungen auch entsprechende Kundenlösungen. Dabei nehme der Hersteller gerne das Feedback seiner Kunden auf und nutze dieses für Neu- und Weiterentwicklungen.

Nun hat das Unternehmen aus Salzbergen bei Rheine zwei neue Modelle auf den Markt gebracht, die das bereits umfangreiche Sortiment an Anbau-Kehrmaschinen in einem weiteren Bereich ergänzen: Diese Maschinen sind für Bagger bestimmt. Die Anbau-Kehrmaschine Bagger KM 520 mit einem Bürstendurchmesser von 520 mm ist das passende Anbaugerät für Bagger mit einem Einsatzgewicht von 1 bis etwa 6 t. Für Maschinen mit einem Arbeitsgewicht von etwa 8 t wurde das Modell Bagger KM 750 mit Bürstenringen von 750 mm Durchmesser aufgelegt. Gemeinsam ist beiden Anbaugeräten neben dem kompakten Design und der robusten Konstruktion auch die standardmäßig verbaute Aufnahmeplatte, die für die Aufnahme verschiedener Systeme ausgestattet ist. Optional können die Maschinen auch direkt mit verschiedenen Adaptern oder Schnellwechslern geliefert werden, damit diese in Sekundenschnelle einsatzbereit sind.

Die KM 520 wurde laut Herstellerangaben besonders für randnahes Kehren entlang von Mauern oder Randsteinen konzipiert und verfügt daher über einen hydraulischen Mittelantrieb, die 105 cm oder 125 cm breite Kehrwalze besteht aus 100 % PP-Vollbesatz. Bei diesem Modell entspricht die Breite der Walze auch der Arbeitsbreite. Wird mehr Leistung für gröbere Verunreinigungen benötigt, ist die KM 750 die Idealbesetzung, sie wird kraftvoll von zwei beidseitig angebrachten Hydraulikmotoren angetrieben und verfügt über PP-WaveLine Bürstenringe sowie das CrownLock-System. Dieses Modell gibt es in den Arbeitsbreiten von 150 cm und 200 cm, wobei die Gesamtbreite jeweils 33 cm größer ist.

Die Idee dahinter liegt Tuchel zufolge auf der Hand: Bagger sind (mit verschiedenen Anbaugeräten) auf den allermeisten Baustellen ohnehin vor Ort und verrichten viele verschiedene Aufgaben, da es für den Unternehmer am wirtschaftlichsten ist, mit einer einzigen Maschine möglichst viel zu erledigen. Zudem sind Bagger heutzutage häufig durch fest installierte Drehantriebe besonders wendig und flexibel und können somit auch verwinkelte Bereiche, vertikale Flächen oder Flächen auf Flachbauten oder Containern erreichen. Nicht immer ist am Einsatzort auch ein Radlader verfügbar, der nach getaner Arbeit beispielsweise im Erdbau bestehende Wege oder Pflasterflächen reinigen kann. Ideal sei es auch nach Pflegearbeiten an Banketten, Straßen und Straßengräben, wenn der Asphalt anschließend direkt mit dem gleichen Mobilbagger gereinigt werden könne, der ohnehin vor Ort ist.