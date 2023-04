Die größte Neuerung bringt die aktuelle Version im Bereich der Befestigung in Mauerwerk mit sich. War in der Vorgängerversion nur eine Vorbemessung von Metallankern in Beton möglich, bietet EJOT ANCHOR FIX jetzt die umfangreiche Berechnung von chemischen Ankern und Kunststoffdübeln sowohl in Beton als auch in allen gängigen Mauerwerkstypen an. Foto: Ejot

Die Vorbemessungssoftware EJOT ANCHOR FIX wird nach Aussage des Entwicklers ständig verbessert und aktualisiert, um den Anforderungen des Marktes und der Anwender gerecht zu werden. Einmal installiert, aktualisiert sich die Software auf dem Endgerät automatisch und kostenfrei. Die neue Version sei jetzt noch intuitiver zu bedienen. Drop-down-Menüs bringen den Nutzer ohne Umwege zum Ziel. Es wird nur das angezeigt, was für die aktuelle Berechnung nötig und möglich ist. Zu den meisten Eingabefeldern wird durch einen Mouse-over-Effekt eine hilfreiche Ergänzung angeboten – dies kann eine Erklärung zur benötigten Eingabe oder eine technische Grundlage sein.



Die größte Neuerung bringt die aktuelle Version im Bereich der Befestigung in Mauerwerk mit sich. War in der Vorgängerversion nur eine Vorbemessung von Metallankern in Beton möglich, bietet EJOT ANCHOR FIX jetzt die umfangreiche Berechnung von chemischen Ankern und Kunststoffdübeln sowohl in Beton als auch in allen gängigen Mauerwerkstypen an.

Die Auswahl des korrekten Mauerwerks erfolgt zielgerichtet über farbige Illustrationen. Gleichzeitig liefert das Bemessungstool eine Berechnung der benötigten Mörtelmenge in Milliliter sowie der optimalen Ankerstangenlänge pro Verankerungspunkt. Zudem zeigt das Tool die jeweilige Auslastung des Ankers in Prozent sowie alle verfügbaren Alternativprodukte, damit der Anwender die optimale Auswahl in Abhängigkeit von Wirtschaftlichkeit und möglichen Sicherheitsanforderungen treffen kann.

Vereinfacht hat sich in der aktuellen Version auch die Berechnung des CROSSFIX-Unterkonstruktionssystems für die Vorgehängte Hinterlüftete Fassade (VHF). Wurde in der Vergangenheit noch ein separates Berechnungstool benötigt, ist dies nun gänzlich in EJOT ANCHOR FIX integriert.

Mit der Market Unit Construction bedient der Spezialist der Verbindungstechnik Ejot laut eigener Aussage ausgewählte Marktsegmente der Baubranche. Hierzu zählen professionelle Anwendungen in der Außenhülle von Gebäuden und Verankerungslösungen von technischen Anlagen-Systemen im Gebäudeinneren. Hauptprodukte sind Bohr- und Dichtschrauben, Kunststoffdübel, chemische und mechanische Anker sowie Befestiger für Flachdächer und Solaranwendungen. Kunden vertrauen laut Aussage der Firma auf langjähriges Expertenwissen rund um die Befestigungstechnik an Gebäuden.