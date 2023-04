Malsch (ABZ). – Die Abbruchspezialisten der Oettinger Gruppe sind auch in diesem Jahr auf der RATL in Karlsruhe präsent. Die Unternehmensgruppe kann laut eigener Aussage "alles außer Hochbau", und kommt mit einem breitgefächerten Portfolio rund um die Recyclingtechnik zum Messe-Doppel.

Baumaschinen sind die Helden im Baustoff Recycling Zentrum in Durmersheim (BRZ) und auch in den beiden anderen Recyclingzentren im Rheinhafen und in Waghäusel – ohne sie läuft nichts: Böden werden durch gigantische Siebanlagen aufbereitet und Beton aus Abbrüchen wird durch Brecheranlagen zu Recyclingmaterial (RecStone) gebrochen. Große Radlader sorgen dafür, dass das Material von A nach B gebracht und den Maschinen zugeführt wird.

Der unangefochtene Held im Kampf gegen bewehrten Beton ist der Pulverisierer, stellt Oettinger heraus. Mithilfe des kraftvollen Baggers kann das Moniereisen effektiv entfernt werden, um den Beton optimal aufzubereiten.

Der Radlader befördert den aufbereiteten Beton zur Brecheranlage, wo er durch Schlagleisten zu vielen kleineren Stücken zerschlagen wird. Große Betonteile müssen vorher mit einem Baggermeißel bearbeitet werden, um sie für den Brechervorgang vorzubereiten. Interessierte finden die Oettinger Gruppe auf der RATL auf dem Multifunktionsgelände unter der Bezeichnung P3/BZ.02.